■沙角邨綠鷺樓一個兇殺單位，已是連續六年上榜。

一年一度的「特快公屋編配計劃」自選單位程序將於下周二開始，今期可供揀選單位有一千一百三十五個，其中有六個凶宅，包括天水圍天恒邨恒運樓一單位，曾發生一家四口滅門倫常慘案。「特快公屋編配計劃」首批為二人或以上家庭申請者，第二批為一人申請者，租金由一千一百五十四元至二千一百七十八元不等。六個凶宅中，其中一個新上榜的為牛池灣彩虹邨紅萼樓一單位，今年發生一宗謀殺案。事發於今年二月十一日，一名三十九歲電工向五十九歲友人借款約二萬元，該名債仔前往友人的彩虹邨紅萼樓住所，商討償還萬多元債款，期間雙方爭執，有人盛怒下取出尖刀施襲。債仔右胸重創送院搶救後不治。另一個新上榜的凶宅則是麗瑤邨貴瑤樓二二○二室，該單位曾發生倫常命案，事發於去年二月二十五日凌晨，一名七十三歲老婦於單位內突然向熟睡的丈夫狂斬多刀，丈夫驚醒反抗，身中至少六刀。被斬傷的丈夫大量流血，送院搶救不治。天恒單位曾獲承租至於天水圍天恒邨恒運樓二○八室，於二○○四年發生一宗一家四口滅門倫常慘案，一名四十五歲的丈夫斬死三十一歲新移民妻子及一對六歲的雙胞胎女兒，最後自己亦傷重不治，事件一度轟動全港，及後更被改編成電影《天水圍的夜與霧》。該單位曾空置達十年，在一四年獲人承租，今年再度出現在計劃內。此外，連續第六年上榜的沙角邨綠鷺樓一個兇殺案單位至今仍空置，該單位去年曾提供十二個月的減半租金優惠，但仍乏人問津。