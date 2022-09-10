鶴咀引爆水雷巨大浪花激射

警方爆炸品處理課昨午成功在石澳鶴咀對開海域，引爆一枚估計重約一噸的二戰時期英式水雷。引爆時現場傳出巨響，並在水面激起巨大浪花。



警方昨午一時許發放訊號彈，之後引爆水雷，爆炸衝擊波衝上海面，在水面濺起大浪花。水警小艇及後駛至現場一帶視察情況。爆炸品處理課署理高級炸彈處理主任李展超形容行動非常成功，指引爆受控，水雷已被完全摧毀。他指水雷位於淺水區，引爆時發生數次爆炸，而中後期湧出的黑色浪，為水雷內的TNT高性能炸藥殘餘物質。他稱引爆時感覺震動，附近的警方快艇感覺強烈衝擊波，事件中無人傷亡。



被問及引爆後現場有死魚，他認為不能完全趕走所有海洋生物，已盡量兼顧生態影響。