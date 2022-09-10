■何俊鋒

三十八歲律師何俊鋒被指透過Tinder認識女友丁勺珈，但訂婚後關係變差鬧分手，在寓所內接連襲擊對方，又怒掟手機和揚言把其裸照公諸於世。他否認襲擊致造成身體傷害、刑事恐嚇及刑事損壞三罪，案件昨審結後法庭即日裁決，裁判官王證瑜裁定被告罪脫。裁判官指事主作供前後矛盾，聲稱被襲擊至「非常極度痛」、「痛到喊出嚟」，卻仍然選擇在被告家中過夜。而事主作供稱案發後感到「好亂」，不知如何反應，為免刺激被告令他進一步傷害自己，遂逗留在他家中留宿，完全不合邏輯。事主案發後，仍然傳情欲訊息要求與被告發生性行為，態度南轅北轍。此外，被告在口供紙的說法，與庭上作供有出入，因此裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，被告罪名不成立，辯方兼得訟費。