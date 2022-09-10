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日報新聞 > 港聞

30華人遭誘騙到柬「賣豬仔」

2022-09-10 列印
■柬埔寨副總理蘇慶
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柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶前日透露，兩周前有三十人乘船從中國出發，經越南偷渡到西港。他們被人蛇誘騙到柬，淪為人口販賣受害者。

而去年七月份，西港亦曾偵破一宗海上人口走私犯罪，三十六名中國人從中國福建省乘船偷渡到西港被捕。蘇慶表示，當前毒品和人口販賣犯罪日益複雜，柬當局「還不太清楚」這些犯罪形式，導致柬埔寨被美國列入人口販賣黑名單，他認為，這些犯罪損害了柬埔寨的國家顏面。
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