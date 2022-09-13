收集舊電器 義助基層 搬屋3劍俠 派家電送愛

■他們經常義務送贈傢俬電器給劏房住戶。

■細傑（左）、騰原（中）和阿勝都覺得，社會上有很多人需要幫忙。

一家小型搬運公司近日紅爆網絡，網民紛紛畀like。數個搬運工體恤低收入基層家庭欠缺傢俬電器，趁客人搬屋時棄掉舊家電，檢收後集合起來，每月把一天定為「派送日」，義務出車，走遍全港各區，送給有需要的基層家庭，令他們在酷熱天氣中，有風扇消暑，或首次安裝洗衣機，讓小孩子着上清潔的校服上學。「最多基層家庭想要雪櫃，儲好食物，疫下減少外出。」細傑、阿勝和騰原，三人一直從事搬運工作。細傑說，今年二月，三人開設搬運公司，「多數做住宅客人。」無心插柳 疫下行善四月時，收到一名女客人來電查詢，「她說準備買一個二手雪櫃，想知搬上旺角唐五樓的劏房要多少錢。」剛巧，貨車上有一個搬屋客人棄置的雪櫃，細傑就說，不如免費送給她，「兩個人搬，而且是唐五樓，一般收費八百元。」搬上去之後，才知道對方是綜援戶，「當時疫情嚴峻，（雖然）她所餘無幾，也想買個雪櫃儲存食物，減少外出次數。」細傑見她生活艱難，索性不收搬貨上樓費，「這些錢可能是她的生活費，我們大不了吃少一餐。」經過這次以後，三人深明很多低收入市民，沒多餘錢購買家電。其後，三人在社交平台分享這事，得到極大迴響，「很多人聯絡我們，說願意捐贈二手家電。我們本身有個倉庫，可以收集大家不要的傢俬和電器，再轉贈給有需要的人。」他們決定，每月抽一天做「派送日」，「市民只要先在社交平台登記，寫低地址和所需物件，我們集齊資料名單後，就會在『派送日』一次過送去。」細傑說，由四月開始至今，一共舉行了五次派送活動，「多數基層家庭想要雪櫃、電視和洗衣機，我們全日派，每次都超過十個地點，走遍港九新界。」派送行動反應熱烈，但細傑說，暫時每月只能辦一次，「始終我們要開工，人手真的有限。」不過，他指如情況特殊，會另作安排，「早前有個劏房女住客稱男友患癌，急需一部洗衣機，剛巧有客人不要捐出來，我們收工後就立即送過去。」免費搬屋 單親媽「差點喊」除了義務轉贈家庭用品，他們還免費幫有經濟困難的人搬屋，「前後幫過三名客人。」六月時，一名客人找他們搬屋，「她由粉嶺唐樓搬去坪輋的村屋，由於很多箱物件，又要裝拆家具，要出動七個人，正常價要四千多元。」細傑稱，該名客人是單親媽媽，獨力照顧兩名年幼子女，「她做飲食業，收入不多，我們決定一毫子也不收，客人感動得差點喊出來。」另一次，由土瓜灣的舊式兩房住宅，搬去同區的一百呎劏房，「個女客人情況很慘，老公早前突然失蹤，拋棄她和五歲女兒，由於她沒有工作，便問可否收平一點，我們商討後，決定免費幫她搬。」上月時，他們接到一名住土瓜灣的中年女子求助，稱被母親家暴，需搬去同區唐樓劏房，「她只剩下一千元，我們就不收費，請飲汽水就可以。」施比受更開心 不覺被「搵笨」細傑說，每次收到貧困人士求助，都會先了解對方背景，「如果是綜援戶，我們會開會討論，再決定是減價，還是免費。如果對方住豪宅兼全身名牌，一定拒絕。」他又說，不覺得被「搵笨」，「社會上有很多人兩餐都成問題，我們只是付出少少勞力和油費，就幫助到有需要的人，有時比賺錢更開心。」