李澤楷1000萬援阿Mo 公司續付醫療費

■李澤楷透露，上周曾到醫院探訪及慰問阿Mo。

MIRROR演唱會大屏幕墮下壓中舞蹈員阿Mo（李啟言），令他重傷入院，九成五機會不能完全復元。主辦單位大國文化及MakerVille的母公司、電訊盈科有限公司主席李澤楷發聲明，公司除負責阿Mo的醫療費外，他以個人名義，向阿Mo家人提供一千萬港元的經濟支持。他形容演唱會出事後，他一直深感沉重，上周曾到醫院探訪及慰問阿Mo。希望艱難時刻出一分力李澤楷透露，上周他到醫院探訪及慰問阿Mo時，重申他對事故的關注並承諾會盡力提供協助。他提到，曾討論阿Mo的情況和醫療選項，並與阿Mo家人分享各地專家資料、最新的醫療技術，以及其他支援等，以供阿Mo及其家人考慮。他透露，公司正全力配合政府及警方的調查，惟過程需時，他希望透過實際行動，提供所需支援。因此，在釐清事故原因及責任問題前，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，他以個人名義，向阿Mo家人提供一千萬港元的經濟支持。李補充，他明白財務援助不能減低他們的傷痛，但希望能在艱難時刻出一分力，幫助阿Mo和他的家人。他強調，此乃他本人的心意，無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響此次所作的經濟支援。大會主辦單位大國文化及MakerVille回應指，事發後公司一直與阿Mo家人緊密連繫，詳細了解他們的需要，並盡力提供實際及適切的支援。公司管理層曾與阿Mo父母會面，表達慰問，並承諾會支付所有醫療費用，會繼續協助物色最佳治療及護理方案，並繼續派專人貼身跟進家人所需。公司將繼續與另外兩名受傷舞蹈員張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac) 保持聯繫，了解他們的需要，提供醫療及生活協助。公司會嚴肅跟進事故，繼續積極配合政府調查，務求徹查事故原因。阿Mo父親李盛林牧師再發代禱信，提到阿Mo現時不需使用呼吸機，又已接受自己需長時間在醫院接受治療。