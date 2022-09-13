航班數目較疫前減半供應緊張 日將開放自由行港人恐捱貴機票

香港通關無期，港人心儀的旅遊目的地——日本，繼上周三放寬入境限制，容許無導遊旅行團入境後，擬短期內批准自由行及免簽證入境。本地旅行社擔心，一旦日本接待自由行，航班供不應求，屆時香港旅客要捱貴機票。



日本《富士新聞》報道，首相岸田文雄最快本周內決定是否進一步放寬入境限制，包括豁免部份國家或地區入境旅客須申請簽證的要求，以及容許旅客個人遊及直接預訂機票和住宿，毋須通過旅行社安排機票和住宿等，但旅客須完成接種三劑新冠疫苗或提供病毒檢測陰性證明。



內閣官房副長官木原誠二透露，當局正認真審視取消每日入境人數上限及自由行禁令，並重新允許免簽證入境。他指，秋冬是日本的旅遊旺季，認為日本須回應有關需求。他又指，日圓貶值，可吸引遊客到訪，是最有效振興經濟的方法。在全球各國恢復交流之際，日本決不能落後。



東瀛遊執行董事禤國全接受本報訪問時指出，即使日本再放寬旅客入境，但本港旅客相對被動，因須視乎航空公司安排的航班數目。他補充，疫情前本地三間航空公司——國泰、快運和港航，每日都各有三至五班往東京和大阪的航機，但現時三間航空公司每周合共飛七至八班。他預料，一旦日本容許自由行，機位將供不應求，機票會更貴。

「3+4」後赴日團急增



禤國全透露，自「3+4」（即三天指定檢疫酒店強制檢疫，其後四天居家醫學監察）政策推行，往日本團數目有所增加，由六月的個位數，升至九、十月的至少二十團。他預料，港府一旦推行「0+7」，查詢及遊日人數將會更多。



日本爆發疫情以來，拒絕外國旅客入境。今年六月，日本重新開放邊境予參與經批准指定行程的入境旅行團，導遊須全程陪同。其後日本染疫人數反彈，由六月的每日過萬宗確診，上升至八月高峰時的每日逾二十萬宗，近日回落至每日低於十萬宗。