老師改簿時間接近備課時間2倍？

香港學生的學科成績一直名列前茅，教育均等(高低社經地位學生成績相同)，但是，我們於今年8月進行了一項調查研究發現，香港老師用太多時間批改作業，全球之冠，批改作業竟然接近是備課時間的兩倍！備課是老師教學的重要一環，但卻不是用最多時間。問題在於哪裏？我們應否考慮範式轉移？



老師的工作時間花在哪裏？



為瞭解小學老師、科主任及校長的教學現況，我們進行了一項調查研究，共收回528份問卷。其中48名是校長及副校長，69名是課程主任，242名是中、英、數科主任，171名是中、英、數老師。正副校長、主任及老師的教學年資分別約為24年、17年及14年。



讓我們看一看教師的工作量這個問題。我們請老師們報告他們在每項工作每週所用的時間（小時）。佔老師及主任最多時間的是課堂教學，約每週13至15小時。以這個為基數，老師及主任需要額外用五份一的時間（3.1至3.8小時）與同工討論協作。學生輔導（2.2至3.5小時）、與家長溝通（1.9至3.1小時）以及進行課外活動（1.6至2.8小時），各項工作額外等於課堂教學的10%至20%的時間。



除課堂教學外，老師每週需要用最多時間的是批改作業（9.4至10.4小時），約佔老師課堂教學額外60%至70%時間，當中中文老師批改的時間最多（10.4小時）。令人不安的是，與繁重批改作業相比，老師只用批改功課的50%至70%時間去備課（5.0至7.1小時），中文老師用最多時間（約7.1小時）。



我們驚訝，因為備課決定教學的質量。備課不足，未能選取最恰當清楚的例子及教學策略去教學，學生學習效率會降低，不明白的內容更多，功課也自然做得較差。老師靠批改學生個別作業，去補漏教學的不足，對每一個學生作額外回饋，是費時失事，效果與付出的時間不一定合乎比例。



學生能力有一個年級的差異？



為瞭解班內學生能力的差異情況，我們問老師班中有多少學生的能力，是低或高一個年級以上的（3年級學生只有2年級或高至4年級水準）。老師認為在學習能力上，平均約有29%至36%的學生是低一個年級或以上的，在英文方面尤為嚴重（36%），數學能力差異的學生較少（29%）。至於能力高一個年級的學生，約在15%至23%之間。能力較高的多在數學科（23%），在中文科則較少（15%）。



面對那麼大的能力差異，老師如何發放功課呢？我們問老師是否為能力低或高的學生特別發放不同的功課？老師說他們有19%到25%的功課，特別發放給能力較低的學生，17%至19%發放給能力較高的學生。



至於教學時間的分配，老師認為自己有27%至33%的時間是為能力特別低的學生教學，23%至24%是為能力特別高的學生教學，其餘是為中等能力的學生教學。



雖則老師說他們向不同能力的學生發放不同的功課，也在上課時特別關注不同能力的學生。但實際情況是否一如上面的調查結果，則有待實際課室觀察去核實。一般而言，老師發放功課的時候，都是全班做同樣的功課；因此要為能力不同的學生，調整功課深淺，在操作上也是極富挑戰性的。但若果用數碼平台，那麼平台可以依據學生的能力及答題表現，而將題目提升或減低難度，這都是數碼平台的強項及優點。



老師從練習及功課收集學生表現數據有效？



我們問老師有多常用不同方法評估及瞭解學生的學習。絕大部份老師都認為自己經常有定期評估學生的學習進度（73%至90%），並從課堂練習及功課中收集數據評估學生能力（75%至82%），這是很好的習慣及態度。我們也看到校長、課程主任、及科目主任有同樣正面的態度（76%至89%；75%至94%）；認同老師經常用這些方法去瞭解學生。雖然主觀願望上校長、主任、老師都希望透過評估，瞭解學生的進度，但能夠明白每個學生的進度，談何容易。只有少部份老師經常利用數碼課業（25%至35%）、數碼評改（21%至35%）及分析（21%至35%）。



調查顯示數學科老師及主任較多利用數碼課業、評改及分析，中文科老師及主任用得較少。在利用數碼平台讓學生預先學習方面（30%至40%），英文老師用得較多（40%）。但普遍來說，仍是只有少數老師經常以數碼平台，讓學生預先學習。此外，值得留意的是61%至70%香港老師經常在功課寫評語，尤其是中文科老師70%）。有66%至81%的校長及主任，也期望或自己會經常在功課寫評語去回饋學生。不過，我們老是忘記，用這方法是要付出很多時間的 。



數碼平台有效但難以跟進學習成效？



我們的問卷也瞭解老師推動數碼學習的困難。結果顯示時間不足是最大的原因，68%至75%的老師（同意及十分同意）認為他們沒有時間製作相關數碼教材及練習。其次是44%至71%老師認為學生家中沒有相關電腦資源支援 。此外，有頗多老師或主任認為數碼平台需要自己花時間學習及適應（33%至57%），也要用時間向學生及家長講解（50%至61%），而部份家長認為數碼平台不應是付費的（44%至53%）。



令我們安慰的是，只有極少數老師（14%至25%）認為數碼教材效用不大。但中、英文科老師信心略低（25%，21%），需要向他們示範更多數碼平台的使用，令他們願意使用。但另一方面，有29%至45%老師認為數碼平台難以跟進學生的學習成效。這顯示很多老師們對數碼教材及平台的功效，可能有頗多誤解。其實數碼平台可以很容易收集數據，只要與學校的學生資料平台結合，由數碼平台自動化去進行，不用老師參與，便能夠分析及展示班中學生的進度及強弱比較。



不用數碼科技，那麼老師又怎樣能夠詳細瞭解班中那麼多學生，在不同課業上的進度呢？反觀數碼平台就很容易分析及展示班中學生的進度及強弱，不過，利用數碼平台去教學的人實在太少了。人與電腦仍然需要分工。

*香港中文大學教育學院將於9月26日假香港中文大學鄭裕彤樓LT1舉辦「未來教與學新常態教育論壇：釋放老師空間」，屆時將與各校長、學者及專家討論問卷調查的結果，探討可行方案。*

侯傑泰 中文大學教育心理學教授