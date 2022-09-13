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美股中段升269點

2022-09-13 列印
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杜指中段報三二四二○點，升二百六十九點；納指則報一二二二五點，升一百一十三點。滙控美國預託證券價格見四十九點五一港元，升一點四六港元；騰訊則見三百零九點○八港元，升二點○八港元。
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