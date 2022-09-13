外籍女曹公潭嬉水溺斃

一名外籍女子昨午四時許在荃灣曹公潭瀑布遊玩時，疑跳入水中遇溺，消防蛙人到場將她救出水面，惟女子昏迷不醒，送醫院搶救，最後回天乏術。



曹公潭在三月也曾發生類似意外，一名十七歲巴基斯坦籍男子疑在曹公潭瀑布戲水時遇溺，送院搶救後不治。去年七月也有一名尼泊爾女子嬉水時遇溺失蹤，在潭底尋回惜送院不治。