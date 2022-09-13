任睇No.1
  • 29º
  • 75%
  • 2022年9月13日 星期二
熱門： 英女皇伊利沙伯二世查理斯iPhone劉詩昆

日報新聞 > 港聞

外籍女曹公潭嬉水溺斃

2022-09-13 列印
Previous Next

一名外籍女子昨午四時許在荃灣曹公潭瀑布遊玩時，疑跳入水中遇溺，消防蛙人到場將她救出水面，惟女子昏迷不醒，送醫院搶救，最後回天乏術。

曹公潭在三月也曾發生類似意外，一名十七歲巴基斯坦籍男子疑在曹公潭瀑布戲水時遇溺，送院搶救後不治。去年七月也有一名尼泊爾女子嬉水時遇溺失蹤，在潭底尋回惜送院不治。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
HD17th Redemption
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd