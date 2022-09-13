超市負責人胡先生指今天才帶「囝囝」返店舖，與另一雌性貓店長「囡囡」團聚。他坦言「囡囡」這幾天「夜晚喊住掛住囝囝」，對尋回愛貓感開心。
超市貓店長尋回 27歲男涉盜竊被捕
超市負責人胡先生指今天才帶「囝囝」返店舖，與另一雌性貓店長「囡囡」團聚。他坦言「囡囡」這幾天「夜晚喊住掛住囝囝」，對尋回愛貓感開心。
收集舊電器 義助基層 搬屋3劍俠 派家電送愛
一家小型搬運公司近日紅爆網絡，網民紛紛畀like。數個搬運工體恤低收入基層家庭欠缺傢俬電器，趁客人搬屋時棄掉舊家電，檢收後集合起來，每月把一天定為「派送日」，義務出車，走遍全港各區，送給有需要的基層家...
2022-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
颱風梅花吹向浙江
預計周四將登陸颱風「梅花」昨天從台灣以東向北移動，當地氣象局表示最快今天下午解除海警。中央氣象台預測，「梅花」今晨將穿過琉球群島進入東海南部海面，逐漸向浙江東北部沿海靠近，預計周四登陸或擦過該地區。中...
2022-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
下周一倫敦西敏寺舉行國葬 英女皇靈柩運抵愛丁堡
英女皇伊利沙伯二世上周四與世長辭，她的靈柩周日從蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡，抵達愛丁堡荷里路德宮，沿途成千上萬民眾夾道送別。白金漢宮宣佈，女皇的國葬將在本月十九日於倫敦西敏寺舉行，周三起開放公眾瞻仰。英女皇...
2022-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
MIAMI QUAY I全日沽約42伙
會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I 昨日進行首輪銷售，涉及138伙，當中137伙以發價單方式推售，項目共售出約42伙，當中不乏大手客，以約2659.4萬連購2伙。大手...
2022-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
大市乏利好消息支持 恒指短期受制2萬點
美股三大指數上周高收近3至4%，今周市場焦點將落於美國公佈最新通脹數據，恒指上周五升逾500點，重回萬九大關，全周恒指仍跌89點，恒指夜期疲弱，收報19264點，跌99點，較恒指低水98點。分析料港股...
2022-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
熱刺添食可期 森巴再起舞
今夏加盟熱刺的巴西前鋒李察利臣，在上周歐聯D組首輪主場2:0勝馬賽時取得加盟後首個入球，表現深受領隊干地和隊長卡尼讚賞。此子今晚歐聯次輪作客士砵亭料繼續擔正，勢與卡尼攜手攻破士砵亭後防，客勝一點八四倍...
2022-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
孭住兩單官司跳出香港加薪50%
薛影儀大馬着80蚊泳衣 晒象腳：我身形都OK薛影儀簽約嘅亞視子公司「亞洲電視數碼媒體有限公司」已經清盤，但未有影響到母公司運作，「永恆亞視」第一時間將阿儀及「最索經理人」林寶玉攬實唔放，安排兩人過檔...
2022-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 經濟復元需時｜社論
通關莫再遲近期商界要求通關之聲，十分響亮，廠商會會長史立德昨天又發聲，指商界希望當局放寬抵港檢疫方案至「0+7」，因為全球很多國家地區都取消了入境檢疫措施，質疑香港的安排比較落後和保守。他擔心如果繼續...
2022-09-13
- 李純恩 - 中秋雅興｜好好過日子
- 林月庭 - 蝴蝶酥｜甘美人生
- 盧永雄 - 誰為狼羊定分界｜巴士的點評
- KellyChu - 中秋金多寶今開彩 頭獎8000萬等你攞｜Executive日記
- KellyChu - 好運中心百佳成第三間聯乘概念超市｜Executive日記
- KellyChu - 7-Eleven將推限量版迪士尼真空雙層杯｜Executive日記
- 小董 - 北美原始森林中的黃金｜輕鬆養生
- Michael Chugani 褚簡寧 - came within a whisker｜又中又英
- 朱紅 - 恒指急升 追Call「24047」｜窩輪熱炒特區
- 輪商精選 - 美團購「15350」博再升｜窩輪熱炒特區
- 陳樂怡 - 數碼通息率吸引｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 陳鳳珠 - 豐盛服務長線看好｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 李偉傑 - 領展目標價70元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 黃德几 - 網易力拓海外市場｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 郭思治 - 中移動部署中線｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 李純恩 - 袁教授也中招｜好好過日子
- 盧永雄 - 一部帝國餘暉的歷史書｜巴士的點評
- KellyChu - 抽盲盒方式送出 善款捐多間機構 昂坪360推NFT月餅送暖｜Executive日記
- KellyChu - 與張宇人議會駁火 田二少被逐｜Executive日記
- UNICEFHK - 青年使者計劃即將開始招募｜細路主場
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
潘頓沈集成分別封王 姚本輝突破九百W 金鑽貴人輕取特首盃
昨日舉行新季開鑼戰，文廄「金鑽貴人」在特首盃大熱掄元，而潘頓則勝出「非凡魅力」、「佳尊三」和「東方飛影」，另有兩場亞軍，於第九場後提前成為騎師王。至於沈集成和姚本輝都起孖，前者成為練馬師王，後者頭馬則...
2022-09-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6