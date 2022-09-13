超市貓店長尋回 27歲男涉盜竊被捕

香港仔大道一間超市的店長貓「囝囝」在中秋節當日被一對男女偷走。警方昨日指拘捕一名二十七歲本地男子涉嫌「盜竊」，並尋回涉案貓隻。



超市負責人胡先生指今天才帶「囝囝」返店舖，與另一雌性貓店長「囡囡」團聚。他坦言「囡囡」這幾天「夜晚喊住掛住囝囝」，對尋回愛貓感開心。