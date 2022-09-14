「撩鼻」3年 耗資70億 用公帑核酸檢測5300萬次

■港人去年冒冷排隊等候做核酸檢測。

■招彥燾認為，相關花費「絕對值得」。

■梁子超稱，不應過份放大公帑使費。

香港爆發新冠肺炎疫情近三年，市民經常要「撩鼻」，檢測自己是否染疫，成為日常生活的一部份。根據政府提供的數字，過去近三年，各部門合共做了五千三百萬次核酸檢測，估計動用了七十至八十億元公帑。有專家認為，不應太重視使費，最重要是控制疫情，以減少對社會的影響。本報向醫務衞生局查詢過去三年做了多了次核酸檢測，獲回覆指，由二○二○年十一月起至二○二二年八月底，局方在社區檢測中心和流動採樣站、圍封強檢行動中的檢測合共做了三千七百三十萬次核酸檢測。而截至今年四月，相關開支約五十八億元。衞生署及醫務衞生局亦提供數字，由二○二○年初至今，一共做了核酸檢測近一千六百萬次。換言之，各部門合共做了最少五千三百萬次核酸檢測。依據本報推算，這個數量的核酸檢測，最少動用了七十至八十億公帑。梁子超：可追蹤傳播鏈呼吸系統科專科醫生梁子超接受本報查詢時說，檢視數字的時候，須一併考慮新冠疫情對本港社會、經濟的整體影響，故不應過份放大使費數字。他亦指，相比起內地，香港的核酸檢測數目已不算多；又指核酸檢測可以有效追蹤傳播鏈。不過，梁子超認為，新冠病毒有機會風土化，預期若病毒無重大的變種，而香港社會又達至混合免疫（即打針及確診者均免疫），將來就可以減少核酸檢測次數。但他強調，接種疫苗可以防重症出現，呼籲老幼應盡快去打針。招彥燾：花費「絕對值得」中大生物醫學學院客座副教授、本港檢測承辦商「相達生物科技」創辦人招彥燾向本報表示，相關花費「絕對值得」。相比起快速檢測，核酸檢測更準確地追蹤病毒的傳播鏈，如果沒有核酸檢測，今年年初爆發的第五波疫情，將會更加嚴重。他指，現時市民到私人檢測中心做一次核酸檢測，收費二百四十元，而政府外判的價格較低。他透露，本港現時有十多間化驗所，有能力做核酸檢測。前年秋天，政府設立社區檢測中心時，有五間化驗所承辦核酸檢測服務，現時加至九間，相信下一輪招標將有多於九間提供服務，預料政府的外判價格或會再下跌。