專家倡撤大廈強檢 瞄準減重症

本港疫情持續，不斷有大廈被納入強檢範圍。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，他明白港府須展示抗疫不「躺平」，但當局應檢討強檢是否能有效截斷隱形傳播鏈。他說，變種病毒潛伏期短，康復者樣本亦可能帶有病毒，故以強檢來減少個案未必有效；他又說，港府應集中投放資源在減少未打針的人感染和入院、鼓勵接種疫苗，以及加派口服抗病毒藥等。



荃灣區議會主席陳琬琛表示，部份住戶不清楚自己居住的大廈被納入強檢公告，相信與政府發佈公告時間不一有關；而即使管理員已在當眼處張貼公告，仍會有較少外出的長者不知情。