﻿疫情續回落 增7218宗﻿﻿ 防護中心：需兩周確認走勢﻿

本港新冠疫情有回落跡象，昨天單日有七千二百一十八人確診，另十人離世。衞生防護中心認為，仍需兩周時間判斷疫情的發展方向。



本港過去一日新增七千○六十七宗本地感染及一百五十一宗輸入個案，合計七千二百一十八宗；醫管局新呈報十宗死亡個案，涉五男五女，年齡介乎五十二至九十五歲，本身有慢性疾病或長期病患，其中五人未完成接種三劑新冠疫苗，九人死因與新冠病毒有關。



近日留醫瑪嘉烈醫院的十歲確診患嘶哮症男童，目前情況好轉，由危殆轉為嚴重，可以自行呼吸，神智亦清醒；院方稍後會安排他做磁力共振檢查腦部。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，確診數字稍為回落，但徘徊在七、八千水平，形容疫情仍嚴峻，他相信數字回落或與市民在中秋假期期間減少檢測有關。歐說，根據以往疫情的發展，疫情橫行且上升幅度慢，但隨後會再次上升，他認為需要兩周判斷疫情的發展方向，又指中秋期間的社交活動或會引起傳播，相信本周稍後就能反映情況。



院舍方面，七間安老院舍爆疫，涉十七名院友及七名員工，其中葵涌耀耆頤養院個案較多，累計十四名院友及員工染疫。歐指，該院舍只有一層，分A、B兩區，七名確診院友均在B區，同區四十多名院友需送檢疫。

醫管局總裁高拔陞確診



此外，再有高官確診，醫管局行政總裁高拔陞醫生昨天的快檢結果呈陽性，現正隔離。當局指他工作時有佩戴口罩及遵守防疫措施，並每日做快測及定期做核酸檢測，他近日並無外遊記錄。