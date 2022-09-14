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卓悅創辦人一家 遭入稟申破產

2022-09-14 列印
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卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲及兒子葉韋彤（香港女歌手JW王灝兒男友）一家三口，上周五遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產，三案均排期在十一月八日在高等法院提訊。

債權人富英有限公司上周五透過律師行向高等法院申請葉俊亨、鍾佩雲、葉韋彤三人破產。根據早前相關報道顯示，葉俊亨、鍾佩雲及葉韋彤三人在二○二○年十月向富英有限公司貸款五千四百五十萬，為期一年，平均年利率達十七點五九厘。
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