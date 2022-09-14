8000萬六合彩 三注瓜分

六合彩中秋金多寶昨晚攪珠，因頭獎基金高達八千萬元，吸引不少人下注，總投注額高達一點八億元。頭獎三注中，每人可派逾二千九百萬。



昨晚六合彩中秋金多寶結果為2、4、20、38、40、46，特別號碼11，頭獎三注中，每注可分得二千九百二十二萬六千九百六十元，二獎有四點五注中，每注亦可獲二百零五萬多元，而三獎則有一百八十六點五注中，每注派十三萬多元。



在巨額彩金吸引力下，昨日多個投注站均現人龍，其中有「最旺投注站」之稱的中環士丹利街投注站，更吸引不少附近上班族、長者等到場碰運氣，在高峰期時，有逾五十人在門外排隊。