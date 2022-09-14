唐狗捱斬匿防空洞 女主疑惡鄰行兇

荃灣城門道上一村有唐狗疑遭人斬傷，背部有約八吋長的刀傷。飼養受傷唐狗「阿仔」的徐婆婆指已飼養十年，在上周五曾因狗隻的便溺問題，與鄰居一對夫婦爭吵，有人曾稱「要斬死啲狗」。



徐婆婆指上周六晚她返回上址整水喉時，發現一男村民持刀，未有為意，到晚上餵狗發現「阿仔」背部有刀傷，流了很多血，部份血已凝固。「阿仔」傷後受驚匿藏於一防空洞內，要聯絡狗義工協助。