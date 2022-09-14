任睇No.1
  • 30º
  • 44%
  • 2022年9月14日 星期三
熱門： 英女皇伊利沙伯二世卓悅猴痘李澤楷

日報新聞 > 港聞

唐狗捱斬匿防空洞　女主疑惡鄰行兇

2022-09-14 列印
Previous Next

荃灣城門道上一村有唐狗疑遭人斬傷，背部有約八吋長的刀傷。飼養受傷唐狗「阿仔」的徐婆婆指已飼養十年，在上周五曾因狗隻的便溺問題，與鄰居一對夫婦爭吵，有人曾稱「要斬死啲狗」。

徐婆婆指上周六晚她返回上址整水喉時，發現一男村民持刀，未有為意，到晚上餵狗發現「阿仔」背部有刀傷，流了很多血，部份血已凝固。「阿仔」傷後受驚匿藏於一防空洞內，要聯絡狗義工協助。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
HD17th Redemption
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd