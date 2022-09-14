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日報新聞 > 港聞

美股中段跌856點

2022-09-14 列印
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美國八月CPI達百分之八點三，超出市場預期，市場憂心聯儲局將繼續加息遏止通脹，觸發美股急瀉。杜指中段報三一五二四點，跌八百五十六點；納指則報一一七八一點，跌四百八十五點。滙控美國預託證券價格見四十八點三八港元，跌零點四七港元；騰訊則見三百零一點八八港元，跌二點九二港元。
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