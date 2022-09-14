陳國基代表特區政府簽弔唁冊悼女皇

英國駐港總領事館繼續設弔唁冊，供公眾悼念已故英女皇伊利沙伯二世；館外擺放大量鮮花，排長龍情況持續延伸到香港公園。政務司司長陳國基昨日前往領事館，代表香港特區政府簽弔唁冊，表示深切哀悼。

有人昨帶同英女皇生前照片及皇冠悼念，而人龍一度由領事館延伸到香港公園。於一九九三年至一九九七年出任布政司的陳方安生，昨早十一時許進入領事館，逗留約十分鐘後離開。

行政會議召集人葉劉淑儀指前日到領事館弔唁，代表行政會議非官守議員前赴，慰問英國國民「喪失一位受愛戴的君主」。

領事館昨於社交平台發文指由於人數眾多，將延長弔唁冊開放時間，本周五延長開放至晚上七時，並加開下周一早上九至十二時段；提醒市民帶備水並穿着適宜服裝，因等待時間可能超過三小時。