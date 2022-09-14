校友會籲捐款助潘家渡難關

■潘母日前認屍後哭成淚人：「我食唔落，瞓唔着，你叫我點捱，你哋畀返個仔我」。

秀茂坪安達臣道地盤上周發生天秤倒塌事故，造成三死六傷。最年輕的二十二歲死者、工程師助理潘浩鈺，為深水埗九龍工業學校畢業生，其校友會發文對他的不幸離世深表哀痛，為協助潘家渡過難關，校友會呼籲校友踴躍捐助。校友會文中提到：「浩鈺來自基層家庭，在校時好學上進，並積極參與課外活動，曾任創新科技學會會長，亦獲得校外科技比賽獎項，二〇一九年中六畢業。」校友會呼籲校友踴躍捐助，強調所得捐款將全數轉交浩鈺家屬，並會請其簽收確認收款，校友會基金會不會扣除和收取任何費用。潘浩鈺與母親居住劏房十一年，數年前才獲派公屋，潘為人孝順。潘母日前認屍後哭成淚人：「我食唔落，瞓唔着，你叫我點捱，你哋畀返個仔我」。