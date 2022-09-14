影協發信籲會員 參與金馬獎須三思

台灣的金馬獎頒獎典禮將於十一月十九日舉行。香港影業協會向會員發信指金馬獎近年日趨政治化，如會員希望參與務須三思，以免殃及池魚，捲入無謂的糾紛中，得不償失。



影協指近期地緣政治日益緊張，嚴重影響兩岸四地文化交流，而近年金馬獎頒獎典禮中，多名台灣導演或藝人，將政治與電影混為一談，玷污電影的獨立藝術性，將整個活動拖進充斥爭議的胡同中，希望會員謹慎處理。



影協理事長洪祖星接受傳媒訪問時表示，協會鼓勵會員參加全球的電影頒獎禮，推廣香港電影，但摻雜政治因素的頒獎禮除外；認為電影人要小心考慮是否參與金馬獎，避免參與政治交鋒。他說協會目前有一百八十間公司會員，現時香港與內地的合拍片，九成都是由影協會員出品。