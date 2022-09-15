婚展仍6折谷餅卡 派禮準新娘斥「好失禮」 Crostini全線結業 苦主轟擺明呃錢

■至少七千張餅卡淪為廢紙。

■大批員工遭欠薪兩個月。

有十二家分店的連鎖西餅店Crostini，前晚突然在facebook發文宣佈全線結業。大批買了餅卡的顧客開設苦主群組，有人持有逾二百張餅卡；不少準新人指在婚展購入餅卡，已派了部份囍帖及餅卡，現時感到「好失禮」，怒斥「執都仲賣餅卡」，質疑店家蓄意瞞騙呃錢。員工亦指公司自上月起，拖欠人工，有工會估計涉及約百多名僱員及約三百萬元欠薪。西餅店Crostini於二○一三年成立，在港九新界共有十二家分店，但網頁現時已刪除所有分店資料。大批買了餅卡的顧客淪為苦主，並在餅店帖文下方鬧爆，質問「婚展買咗啲餅卡點算先」，又指「明明執都仲賣餅卡，擺明呃人錢喎」。設苦主群組 揚言報警前晚開設的苦主群組，亦已有五百多人。有苦主指，七月時在婚展以六折優惠購入逾二百張餅卡，花費逾六千元，已派了部份囍帖及餅卡，豈料竟淪為廢紙，有準新娘怒批「成件事真係好失禮」。不少苦主指，在中秋前仍收到優惠宣傳，質疑店家一早有意欺騙顧客，揚言會向海關、消委會及警方求助。而截至昨午群組人數有五百多人，當中多達一百四十名苦主，涉及至少七千張餅卡，以及少數蛋糕、咖啡券。另外，亦有顧客在facebook發文指，上周已無法使用早前購入的咖啡券換領咖啡，發現店內除了已沒有咖啡機之外，店員更指「得返牛奶飲」。昨日有蛋行批發商的送貨員「摸門釘」，亦指Crostini由五月至今，仍未「找數」。而月初，有夜冷行在網上出售餅櫃，當中圖片正正為Crostini分店餅櫃。欠薪2個月 補償料涉300萬元飲食業職工總會指，Crostini拖欠僱員八及九月份工資，估計涉及百多名僱員及約三百萬元欠薪等補償。有工友指，公司自上月起拖欠薪金，近日已聯絡不到僱主；並指近日公司的餅房及車手，已沒有上班，店內已沒有糕餅及咖啡可售賣，感到無助。Crostini前晚在facebook指，自前年疫情開始，經營環境惡劣，公司亦很可惜未能力挽狂瀾，只能無奈地作出非常沉重及失望的決定。創辦人黃光輝向傳媒指，生意較疫情前大跌三分之二，經營出現困難，曾向朋友借八千萬元，以支持營運，但仍處理不到租金問題。他否認結業早有預謀，指前日才決定結業。