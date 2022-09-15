﻿澳門賭牌競投7爭6﻿﻿ 雲頂最後關頭入標﻿

澳門新一輪賭牌公開競投昨日截標，出現七間公司競投六個賭牌局面，現有六大賭牌博企分別現身入標，而臨近截標時間，馬來西亞知名企業雲頂集團以GMM股份有限公司名義遞交標書。



永利澳門、金沙中國旗下的威尼斯人公司、新濠國際旗下的新濠博亞昨早分別遞交標書，而賭王何鴻燊之子、新濠主席兼行政總裁何猷龍更親身到場入標，而美高梅、澳博及銀河娛樂則先後於昨午入標，美高梅聯席董事長及執行董事何超瓊、澳博主席何超鳳及執董「四太」梁安琪亦分別到場。



臨近截標時間，第七個入標者GMM股份有限公司現身。據澳門商業登記資料，GMM本月七日才開業，三名行政管理機關成員包括雲頂集團主席林國泰、雲頂馬來西亞總監、營運總監兼執行董事李忠仁，以及雲頂財務總監Koh Poy Yong。



GMM代表陳小姐表示，今次是代表馬來西亞雲頂集團遞交賭牌競投標書。雲頂本身也是休閒旅遊娛樂公司，企業業務遍佈全球，包括美國拉斯維加斯及紐約、馬來西亞、英國、新加坡、希臘，是英國最大的休閒娛樂企業。集團近期亦在河北省張家口興建滑雪場；對澳門賭牌競投有信心，希望透過競投對澳門帶來新衝擊。她又透露集團主席林國泰兩年前曾到澳門視察，原本想親自到場入標，但因疫情加上業務眾多，未能來到。



雲頂集團為馬來西亞華裔商人林梧桐在一九六四年創辦，其後集團以雲頂有限公司的名義在馬來西亞股票交易所上市。而截至昨日，雲頂有限公司股票總值約三十八億美元。



澳門賭業股因賭牌競投已波動一段時間，六間博企昨股價大部份有上升，金沙中國股價升百分之零點一，收報十七點七元；銀河娛樂升百分之零點三，收報四十三點二五元；新濠國際升百分之零點九八，收報五點一五元；美高梅中國升百分之零點四七，收報四點二六元；澳博股價則沒升跌收報二點八元；只有永利澳門股價昨下跌百分之零點七，收報五點一五元。