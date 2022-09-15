藝術訓練｜15個小朋友簡易學畫畫網站/YouTube/App推介

內地人透過「來港易」入境，在「小紅書」發帖，指自己從深圳入境，沒打針也可以到處去，事件引起關注。原來港府以內地疫情低，輸入確診機會微，不要求內地人出示打針記錄，就可以享受自由行，即使港府解說是原有政策...

2022-09-15