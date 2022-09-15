任睇No.1
  • 30º
  • 52%
  • 2022年9月15日 星期四
熱門： 英女皇伊利沙伯二世卓悅猴痘李澤楷

日報新聞 > 港聞

藝術訓練｜15個小朋友簡易學畫畫網站/YouTube/App推介

2022-09-15 列印
Previous Next

畫畫可以培養小朋友的創意、訓練小手肌、穩定情緒等，現時不少家長都會讓小朋友上畫畫班，其實網上畫畫教學資源十分齊全，即使足不出戶，也能有效率的學習畫畫。

詳情：https://bit.ly/3e8aA7V
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
HD17th Redemption
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd