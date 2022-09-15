古典雙星–法國鋼琴家尚尼埃與俄國小提琴家普利欽來港獻演 與香港小交響樂團合作並舉行獨奏會

光芒四射！兩大古典樂壇天之驕子即將來港與香港小交響樂團演出！9月24日（星期六），法國鋼琴明星尚尼埃（Rémi Geniet）將與新加坡指揮陳康明合作，演奏布拉姆斯第一鋼琴協奏曲，而於9月29日（星期四），獲獎無數的俄國小提琴家普利欽（Aylen Pritchin）則會與桂冠音樂總監葉詠詩演繹孟德爾遜小提琴協奏曲，同樣是必聽經典。此外，尚尼埃與普利欽更會於9月27日（星期二）同台演出，舉行鋼琴與小提琴演奏會，送上多首動人作品，萬勿錯過！門票現於城市售票網及撲飛公開發售。法國鋼琴耀眼之星尚尼埃（Rémi Geniet）再度訪港法國鋼琴明星尚尼埃以超卓技巧及細膩的觸鍵感活躍於音樂舞台，早於2013年以20歲之齡贏得伊利沙伯皇后比賽亞軍，再於2015年以他首張全巴赫唱片獲得法國金音叉年度大獎，備受矚目。他將於9月24日假香港大會堂音樂廳，在新加坡指揮陳康明的帶領下與香港小交響樂團再度合作，演奏布拉姆斯的第一鋼琴協奏曲。作品開首強而有力的轟鳴帶來呼風喚雨般的音樂，鋼琴獨奏在其之中交鋒顯出暴烈又憂傷的澎湃情感，刻劃出作曲家深䆳的意境。同場陳康明亦會指揮樂團獻演貝多芬的第二交響曲，及由美國新一代作曲家紀伯特遜（Michael Gilbertson）所寫的《美與好的》作亞洲首演。紀伯特遜的作品曾獲2018年普立茲音樂大獎提名，作品《美與好的》受到貝多芬及其精神氣質的啟發，亦採用了貝多芬音樂的常見創作風格。俄國小提琴家普利欽（Aylen Pritchin）炫技演出孟德爾遜在書信中曾描寫過有一段「在腦海中揮之不去的E小調的曲子」，而該樂段後來醞釀成家傳戶曉的E小調小提琴協奏曲。作品的三個樂章行雲流水一氣呵成，優美如歌，百聽不厭，廣認為是德國的四大小提琴協奏曲之一。俄羅斯小提琴家普利欽為2014年巴黎隆-蒂博國際小提琴比賽的冠軍得主，亦曾於維尼亞夫斯基、柴可夫斯基、克萊斯勒等國際小提琴大賽中獲獎，以過人的才華與極具深刻的演繹贏盡樂迷喝采，實力毋庸置疑。9月29日，普利欽將聯同桂冠音樂總監葉詠詩與樂團於香港大會堂音樂廳演繹這首永恆之作。同場樂團還會演繹愛沙尼亞作曲家帕特的著名作品《弟兄》，樂曲帶有寧靜、沉思般的效果，與日常生活中的紛擾形成對比。下半場樂團將演奏舒曼在對抗精神和健康困擾期間寫成、充滿陽光氣息的第二交響曲。雙星同台舉行獨奏會另外，是次尚尼埃及普利欽來港亦會攜手合作，於9月27日同台演出，演奏莫扎特、貝多芬、李察．史特勞斯的奏鳴曲，還有拉威爾「高貴和傷感的圓舞曲」之鋼琴獨奏，絕對是千載難逢的音樂盛會！凡同時購買上述任何兩場節目之正價門票，即可享有八折優惠，萬勿錯過！香港小交響樂團布拉姆斯第一鋼琴協奏曲24.9.2022 | 星期六 | 8pm香港大會堂音樂廳$420, $280, $160指揮：陳康明鋼琴：尚尼埃 Rémi Geniet節目紀伯特遜–《美與好的》（2018）（亞洲首演）貝多芬–D大調第二交響曲，作品36布拉姆斯–D小調第一鋼琴協奏曲，作品15最愛小提琴：孟德爾遜小提琴協奏曲29.9.2022 | 星期四 | 8pm香港大會堂音樂廳$420, $280, $160桂冠音樂總監/指揮：葉詠詩小提琴：普利欽 Aylen Pritchin節目帕特–《弟兄》（1977/1991）孟德爾遜–E小調小提琴協奏曲，作品64舒曼–C大調第二交響曲，作品61Rémi Geniet&Aylen Pritchin鋼琴與小提琴演奏會27.9.2022 | 星期二 | 8pm香港大會堂音樂廳$400,$260,$150鋼琴：尚尼埃Rémi Geniet小提琴：普利欽Aylen Pritchin節目莫扎特–F大調第24鋼琴及小提琴奏鳴曲，K376貝多芬–C小調第七鋼琴及小提琴奏鳴曲，作品30之2拉威爾–高貴和傷感的圓舞曲李察．史特勞斯–降E大調小提琴及鋼琴奏鳴曲，作品18全日制學生、高齡人士、殘疾人士及其陪同人、綜合社會保障援助受惠人士可獲半價優惠凡購買正價門票4張或以上，可獲9折優惠凡同時購買以下任何兩場節目之正價門票，可獲八折優惠：布拉姆斯第一鋼琴協奏曲（9月24日）鋼琴與小提琴演奏會（9月27日）最愛小提琴：孟德爾遜小提琴協奏曲（9月29日）適合6歲或以上門票：城市售票網網上購票：撲飛