染疫童易有併發症 當局研兒童打第4針

接連有兒童感染新冠病毒後現重症，疫苗可預防疾病科學委員會成員關日華（見圖）指當局現時建議長期病患及免疫力弱的人士接種第四針，但十一歲以下兒童則維持打三針，故科學委員會將討論，是否降低十一歲以下兒童打第四針。



關日華昨指日前確診的十歲男童本身患腦癇症，免疫系統會較一般兒童差，故長期病患兒童一旦確診，身體容易被病毒入侵並引發不同併發症。他說疫苗起到幫助，讓該十歲童情況好轉，故呼籲家長不要遲疑，盡快帶子女接種疫苗。他指科學委員會將討論，是否降低十一歲以下兒童打第四針，不少家長以為小童確診後康復就毋須打針，強調是錯誤想法，即使康復都要打針，以提高抵抗力對抗變種病毒。

