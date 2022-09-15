第9輪檢疫計劃 11月准在酒店隔離

現時從機場抵港的旅客，需乘搭抗疫的士前往指定酒店檢疫，但有抗疫的士司機私自撕去有關標誌貼紙，轉而接載街客。運輸及物流局昨宣佈已要求與抗疫相關的專屬車隊，除了要更換加大版的車隊特定標誌外，亦須貼上「政府防疫計劃」的標誌。

根據當局提供圖片，抗疫的士的新標誌，面積接近有半隻車窗大。

此外，「第八輪指定檢疫酒店計劃」將於十月三十一日結束，港府前日指第九輪計劃容許檢疫酒店住客在確診後，留在原本入住的酒店隔離。香港酒店業主聯會經理陳媛妍昨指仍需制訂執行細節，避免出現交叉感染，同時又期望第九輪是「最後一輪」，之後真正免檢疫通關。