﻿BA.2.75.2病毒傳至英德等8國﻿ ﻿具更高傳染性和免疫能力﻿



印度繼出現Omicron亞變種BA.2.75後，再有新的變異株BA.2.75.2，當地病毒監測機構指該變異株具更高傳染性和免疫逃脫能力，現已傳播至英、德、新加坡等至少八個國家。



BA.2.75在今年五月首見於印度，其後七月入侵台灣、日韓及歐美等地。據印媒報道，印度衛生部轄下的COVID-19病毒基因定序監測機構「INSACOG」警告，當地的主流病毒株BA.2.75正進一步突變，其中變異株BA.2.75.2則引起了長期追蹤新冠病毒突變的專家關注。據了解，此變異株現已傳播至英國、德國、西班牙、智利、新加坡等至少八國。

印度馬哈拉施特拉邦的基因定序協調員卡里亞卡德博士證實，BA.2.75的基因正在透過「增加更多免疫逃脫的突變」來爭取主導地位，但最近發展出的BA.2.75.2是否會取代原本毒株仍有待觀察。北京大學生物醫學前沿創新中心副研究員曹雲龍則在Twitter發文稱，BA.2.75.2是他們目前檢驗到免疫逃脫能力最強的病毒株。



呼吸系統科專科醫生梁子超回應本報指，印度目前只公佈了初步數據，但現時未有跡象顯示BA.2.75.2會迅速擴散，他又說，BA.2.75的比例只佔全球新冠個案的約百分之一，而它屬Omicron分支，現有疫苗有足夠的抵抗力，故不擔心會對全球疫情造成大影響。