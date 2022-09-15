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美股中段升141點

2022-09-15 列印
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杜指中段報三一二四六點，升一百四十一點；納指則報一一七三四點，升一百點點。

滙控美國預託證券價格見四十七點六八港元，升零點零八港元；騰訊則見三百點六三港元，升一點零三港元。
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