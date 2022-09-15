海洋公園推動珊瑚保育計劃 3D打印製礁重建人工珊瑚礁

海洋公園聯同香港創新基金等多間機構推動珊瑚保育計劃，利用3D打印技術，透過赤陶製成「珊瑚礁盤」，讓碎落的珊瑚依附生長，預計未來三年，所有珊瑚礁盤將能成功種植超過一百二十棵被拯救的珊瑚碎片，重建二十平方米的人工珊瑚礁。



大會指隨着全球暖化，海水溫度上升引致珊瑚白化，近年香港水域正廣泛地失去珊瑚群落，故將於香港南部海域深水灣展開生態研究，分析珊瑚棲息地環境，重建珊瑚礁面貌，復育本地珊瑚品種。大會亦計劃亦會招募一百名八至十三歲的「活化珊瑚大使」，協助在學校推廣保育珊瑚活動。