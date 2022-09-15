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日報新聞 > 港聞

海關截走私快艇檢活龜

2022-09-15 列印
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海關前日在香港東面水域展開反走私行動，偵破涉嫌利用快艇走私，檢獲一批懷疑走私物品包括活龜，估計市值約八十萬元。

海關發現兩艘沒有開啓航行燈的可疑快艇駛向香港東面水界，隨即展開行動，並截停其中一艘快艇。艇上兩名男子跳入海中逃避拘捕；另外一艘快艇則高速駛離香港水域。海關在快艇上檢獲超過三十箱懷疑走私物品，包括活龜、手提電話、藥品及其他電子產品。
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