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日本自由行10月大開綠燈

2022-09-16 列印
■港人鍾情的日本自由行，有望在十月實現。
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不少香港人引頸以待的日本自由行，終於有望在十月實現。日媒報道，首相岸田文雄日內將會公佈進一步放寬入境措施，包括取消對境外旅客的個人旅行限制，意味着旅客毋須跟團，於十月可以到日本自由行。
須接種疫苗

《日經新聞》指，日圓兌美元匯率貶值至二十四年新低，加上秋冬季為日本旅遊旺季，當局希望重振旅遊業，以刺激經濟。報道指，岸田文雄將公佈，外國人十月可以到日本自由行，並取消現時每天五萬人次的入境上限，亦取消對境外旅客的個人旅行限制，以及恢復部份國家短期旅客的免簽證入境。不過，旅客須符合某些條件，包括接種疫苗等。

旅遊業促進會總幹事崔定邦說，業界歡迎相關消息，指港人「好想去日本」自由行。不過，若本港仍實施旅遊限制，會拖慢港日航班數量的恢復步伐，現時日本機票價格昂貴的情況未必可以改善。■日本希望重振旅遊業，刺激經濟。
■日本希望重振旅遊業，刺激經濟。
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