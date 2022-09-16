日本自由行10月大開綠燈

須接種疫苗
《日經新聞》指，日圓兌美元匯率貶值至二十四年新低，加上秋冬季為日本旅遊旺季，當局希望重振旅遊業，以刺激經濟。報道指，岸田文雄將公佈，外國人十月可以到日本自由行，並取消現時每天五萬人次的入境上限，亦取消對境外旅客的個人旅行限制，以及恢復部份國家短期旅客的免簽證入境。不過，旅客須符合某些條件，包括接種疫苗等。
旅遊業促進會總幹事崔定邦說，業界歡迎相關消息，指港人「好想去日本」自由行。不過，若本港仍實施旅遊限制，會拖慢港日航班數量的恢復步伐，現時日本機票價格昂貴的情況未必可以改善。
不少香港人引頸以待的日本自由行，終於有望在十月實現。日媒報道，首相岸田文雄日內將會公佈進一步放寬入境措施，包括取消對境外旅客的個人旅行限制，意味着旅客毋須跟團，於十月可以到日本自由行。須接種疫苗《日經...
2022-09-16
深圳市地方金融監督管理局昨發佈，二二年至二五年金融科技專項發展規劃的公開徵求意見稿。為加快推進國際金融科技中心建設，局方在前期調研基礎上，研究起草了這份稿件，在發展目標上爭取用五年時間完成相關建設。起...
2022-09-16
英女皇伊利沙伯二世靈柩周三離開白金漢宮，目前已停放在西敏廳供民眾瞻仰，直至下周一移往西敏寺舉行國葬。沿泰晤士河排隊的人龍周三傍晚一度長達五公里，當局估計整個瞻仰期會有七十五萬人次到西敏廳弔唁，高峰期或...
2022-09-16
新地旗下天水圍濕地公園項目壓軸一期Wetland Seasons Bay第3期昨日正式開價，首批推出78伙，以最高折扣13.5%計算，折實平均呎價14186元，入場費496.8萬。新盤Wetland ...
2022-09-16
隔晚美股輕微反彈，加上內地政策刺激經濟下，投資氣氛轉好，資金追捧內房等板塊，帶挈港股連跌2日後，回升過百點，惟19000關卻得而復失，恒指收升83點，報18930點，大市成交金額降至818億元。恒指低...
2022-09-16
阿士東維拉上輪英超主場賽和曼城表現止跌回升，今晚聯賽續於主場面對狀態正在下滑的修咸頓。維拉中鋒屈堅斯過去四次對修咸頓兩次有士哥，今仗有信心再演聖徒剋星助球隊重返勝軌，直取主勝。（Now621台周六凌晨...
2022-09-16
《2022香港小姐競選》早前因有佳麗確診而取消準決賽，總決賽則如期在紅館舉行，大會統籌經理何小慧指眾佳麗近日恢復宣傳活動，並透露當晚天王黎明將會亮相，主持陣容則有曾志偉、鄭裕玲等14位司儀。此外，早前...
2022-09-16
醫管局前行政總裁梁栢賢在社交平台撰文，稱自社交距離放寬之後，五月十五日至本月三日的新冠肺炎粗病死率已下降至百分之零點○九八，與流感的致死率相若，他批評當局早前把二、三月疫情納入計算，才得出「新冠死亡率...
2022-09-16
昨夜舉行新馬季首次谷賽，七練三騎敲響今季勝鼓，新開倉的伍鵬志憑「令才」爆大冷食頭胡最矚目，騎師霍宏聲另助方嘉柏開齋贏出「紫雲冰」，個人兩捷封騎師王；「寶賢得得」稍後配何澤堯奏捷，方嘉柏起孖封練馬師王，...
2022-09-15