綁匪稱「錯手」殺人 打鼓嶺山邊埋屍 疑賭波欠逾300萬商人遭撕票

■大批重案組探員封閉現場調查，以及檢走證物。

■仵工把死者屍體舁送殮房。

世界盃臨近，切勿賭外圍波，以免欠下一身債。一名中年商人疑賭波欠下三百多萬元惹禍，約十日前遭人綁架，妻子報案求助。經調查後，警方前日拘捕兩名綁匪，盤問下得悉肉參被「錯手」殺害，並被埋屍於打鼓嶺坪洋村山邊。大批警員到場搜索，昨日近中午在山邊發現肉參的屍體。一名五十一歲姓張男子，約十日前疑遭人綁架，涉及私人債務糾紛，綁匪曾向男事主家人勒索贖金，事主的妻子報警求助。警方接手調查後，鎖定一名目標男子，他近月經常光顧粉嶺聯和墟一間食肆，亦經常駕駛一輛平治私家車出入聯和墟。警食肆埋伏 拘2疑匪前日上午十時許，警員到粉嶺聯和墟的食肆埋伏，當場拘捕一名涉案男子，同場亦拘捕另一名男子，兩人年齡為二十九及六十四歲，警方拖走一部涉案平治私家車調查。消息指，被捕人士聲稱，早前「錯手」殺死肉參，並把屍體埋於打鼓嶺坪洋村山邊。前日下午，大批新界北總區機動部隊人員、便衣探員及軍裝警員，到坪洋村搜查。至昨日凌晨時份，警在鄉公所及一間村屋內帶走多袋證物。其他警員在坪洋村山邊搜索，至昨日上午十一時許，警員發現相信為被綁架死者的屍體，等候法醫官到場確認。下午一時許，政府化驗所人員到場蒐證。消息指，綁匪把事主綁架及帶到坪洋村一間關帝廟內，事主曾遭人毒打，其後遭殺害。由於該廟鄰近原居民的殯葬區，綁匪遂把屍體埋藏在附近一處山邊。警方到該廟調查時，發現廟內有打鬥的痕跡。死者親友一行約十人，昨日趕抵坪洋村了解事件，其中死者胞弟傷心流淚，喃喃自語：「點解會咁？」至下午約四時半，黑箱車到達藏屍現場外，並由仵工把死者屍體抬上車離開。商人愛踢波 不時贊助球賽據悉，被綁架的事主姓張，報稱為商人，平日熱愛足球運動，有參加坊間組織的足球隊，又不時贊助有關足球賽事。事主的波友亦有到坪洋村了解情況，其中一名波友向傳媒透露，事主早前疑賭波欠下三百多萬元債務，懷疑他因債務問題致惹禍上身。北區區議員高維基回覆本報查詢時指出，坪洋村為打鼓嶺最大的村，村內許多單位都向外人出租，常有外來人士出入，平時治安環境正常。