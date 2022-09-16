小學書簿費加5.7% 遠超通脹

疫情下，網上授課成為新常態，消委會研究發現五十間小學和四十八間中學中，逾八成小學及逾七成中學的書單上，包含最少一本電子課本。但大部份學校選擇購買電子課本與實體課本兼備的套裝，未有完全轉用電子課本，變相令購書費大增。而中小學生的購書費，亦較學年上升，升幅更「跑贏通脹」。



消委會檢視五十間小學和四十八間中學的新學年和上學年書單及有關資料。結果顯示，小學和中學新學年平均購書費為三千一百七十七元和二千九百四十四元，按年顯著上升百分之五點七及二點九，兩者升幅都顯著高於同期通脹的百分之一點七。



研究發現四十一間小學及三十五間中學的書單上，包含最少一本電子課本，大部份學校選擇購買電子課本與實體課本兼備的套裝，未有完全轉用電子課本，變相令購書費大增。