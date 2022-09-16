小學書簿費加5.7% 遠超通脹

消委會檢視五十間小學和四十八間中學的新學年和上學年書單及有關資料。結果顯示，小學和中學新學年平均購書費為三千一百七十七元和二千九百四十四元，按年顯著上升百分之五點七及二點九，兩者升幅都顯著高於同期通脹的百分之一點七。
研究發現四十一間小學及三十五間中學的書單上，包含最少一本電子課本，大部份學校選擇購買電子課本與實體課本兼備的套裝，未有完全轉用電子課本，變相令購書費大增。
不少香港人引頸以待的日本自由行，終於有望在十月實現。日媒報道，首相岸田文雄日內將會公佈進一步放寬入境措施，包括取消對境外旅客的個人旅行限制，意味着旅客毋須跟團，於十月可以到日本自由行。須接種疫苗《日經...
2022-09-16
深圳市地方金融監督管理局昨發佈，二二年至二五年金融科技專項發展規劃的公開徵求意見稿。為加快推進國際金融科技中心建設，局方在前期調研基礎上，研究起草了這份稿件，在發展目標上爭取用五年時間完成相關建設。起...
2022-09-16
英女皇伊利沙伯二世靈柩周三離開白金漢宮，目前已停放在西敏廳供民眾瞻仰，直至下周一移往西敏寺舉行國葬。沿泰晤士河排隊的人龍周三傍晚一度長達五公里，當局估計整個瞻仰期會有七十五萬人次到西敏廳弔唁，高峰期或...
2022-09-16
新地旗下天水圍濕地公園項目壓軸一期Wetland Seasons Bay第3期昨日正式開價，首批推出78伙，以最高折扣13.5%計算，折實平均呎價14186元，入場費496.8萬。新盤Wetland ...
2022-09-16
隔晚美股輕微反彈，加上內地政策刺激經濟下，投資氣氛轉好，資金追捧內房等板塊，帶挈港股連跌2日後，回升過百點，惟19000關卻得而復失，恒指收升83點，報18930點，大市成交金額降至818億元。恒指低...
2022-09-16
阿士東維拉上輪英超主場賽和曼城表現止跌回升，今晚聯賽續於主場面對狀態正在下滑的修咸頓。維拉中鋒屈堅斯過去四次對修咸頓兩次有士哥，今仗有信心再演聖徒剋星助球隊重返勝軌，直取主勝。（Now621台周六凌晨...
2022-09-16
《2022香港小姐競選》早前因有佳麗確診而取消準決賽，總決賽則如期在紅館舉行，大會統籌經理何小慧指眾佳麗近日恢復宣傳活動，並透露當晚天王黎明將會亮相，主持陣容則有曾志偉、鄭裕玲等14位司儀。此外，早前...
2022-09-16
醫管局前行政總裁梁栢賢在社交平台撰文，稱自社交距離放寬之後，五月十五日至本月三日的新冠肺炎粗病死率已下降至百分之零點○九八，與流感的致死率相若，他批評當局早前把二、三月疫情納入計算，才得出「新冠死亡率...
2022-09-16
昨夜舉行新馬季首次谷賽，七練三騎敲響今季勝鼓，新開倉的伍鵬志憑「令才」爆大冷食頭胡最矚目，騎師霍宏聲另助方嘉柏開齋贏出「紫雲冰」，個人兩捷封騎師王；「寶賢得得」稍後配何澤堯奏捷，方嘉柏起孖封練馬師王，...
2022-09-15