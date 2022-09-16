「Baghera」兒童平衡車 物料塑化劑超標18倍

消委會測試市面十五款兒童平衡單車，其中三款樣本手把或座椅的部份物料檢出塑化劑DEHP，包括「Baghera Balance Bike 863/12-01」、「Trybike Balance Bike」及「Bikeeight兒童滑步車 SF1-05」。「Baghera」最高含量超出本港法例和歐盟REACH法例中訂立的上限百分之零點一達十八倍，為百分之一點九，或會妨礙兒童正常發育及損害男性生殖系統，當局將測試結果交海關跟進。



另外，全部十五款樣本均檢出不同種類的有害物質多環芳香烴（PAHs），部份被認定為致癌物或是潛在致癌物質，其嚴重程度視乎攝入量、接觸途徑、時間長短等因素；部份PAHs亦或引起刺激反應，部份較容易過敏人士或經皮膚接觸會出現皮膚炎。本港未有就玩具及兒童產品的多環芳香烴含量設上限，消委會建議港府參考歐洲法例，檢視是否要規管。