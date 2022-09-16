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48款包裝食物 標籤字體太小

2022-09-16 列印
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消委會檢視市面上五十五款預先包裝食品樣本的食物標籤，發現近九成、共四十八款樣本的最小英文或中文字體高度，小於食物安全中心所建議的最小高度，即使視力正常的人士，相信亦需借助放大鏡才能看得清楚。

有英文標示的五十四款樣本而言，「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」的營養標籤的英文字母字體最小，只有零點三毫米，低於食安中心規定的最小的零點八毫米，另有三十八款樣本的字體高度同樣小於零點八毫米。至於用中文字標示營養標籤的樣本中，「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」的中文字體高度同樣最小，僅有零點五毫米，另有二十七款樣本的字體高度小於食安中心規定的最小的一點八毫米。
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