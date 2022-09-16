有英文標示的五十四款樣本而言，「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」的營養標籤的英文字母字體最小，只有零點三毫米，低於食安中心規定的最小的零點八毫米，另有三十八款樣本的字體高度同樣小於零點八毫米。至於用中文字標示營養標籤的樣本中，「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」的中文字體高度同樣最小，僅有零點五毫米，另有二十七款樣本的字體高度小於食安中心規定的最小的一點八毫米。
48款包裝食物 標籤字體太小
有英文標示的五十四款樣本而言，「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」的營養標籤的英文字母字體最小，只有零點三毫米，低於食安中心規定的最小的零點八毫米，另有三十八款樣本的字體高度同樣小於零點八毫米。至於用中文字標示營養標籤的樣本中，「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」的中文字體高度同樣最小，僅有零點五毫米，另有二十七款樣本的字體高度小於食安中心規定的最小的一點八毫米。
日本自由行10月大開綠燈
不少香港人引頸以待的日本自由行，終於有望在十月實現。日媒報道，首相岸田文雄日內將會公佈進一步放寬入境措施，包括取消對境外旅客的個人旅行限制，意味着旅客毋須跟團，於十月可以到日本自由行。須接種疫苗《日經...
2022-09-16
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深圳力爭2025年建成國際金融科技中心
深圳市地方金融監督管理局昨發佈，二二年至二五年金融科技專項發展規劃的公開徵求意見稿。為加快推進國際金融科技中心建設，局方在前期調研基礎上，研究起草了這份稿件，在發展目標上爭取用五年時間完成相關建設。起...
2022-09-16
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女皇靈柩料75萬人瞻仰 國葬日大閱兵4500人參與
英女皇伊利沙伯二世靈柩周三離開白金漢宮，目前已停放在西敏廳供民眾瞻仰，直至下周一移往西敏寺舉行國葬。沿泰晤士河排隊的人龍周三傍晚一度長達五公里，當局估計整個瞻仰期會有七十五萬人次到西敏廳弔唁，高峰期或...
2022-09-16
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Wetland 3期首批入場費496.8萬
新地旗下天水圍濕地公園項目壓軸一期Wetland Seasons Bay第3期昨日正式開價，首批推出78伙，以最高折扣13.5%計算，折實平均呎價14186元，入場費496.8萬。新盤Wetland ...
2022-09-16
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內地救經濟內房受捧 恒指回升83點成交縮
隔晚美股輕微反彈，加上內地政策刺激經濟下，投資氣氛轉好，資金追捧內房等板塊，帶挈港股連跌2日後，回升過百點，惟19000關卻得而復失，恒指收升83點，報18930點，大市成交金額降至818億元。恒指低...
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逼和曼城再添食 維拉剋星取「聖」
阿士東維拉上輪英超主場賽和曼城表現止跌回升，今晚聯賽續於主場面對狀態正在下滑的修咸頓。維拉中鋒屈堅斯過去四次對修咸頓兩次有士哥，今仗有信心再演聖徒剋星助球隊重返勝軌，直取主勝。（Now621台周六凌晨...
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因是非傳聞變好姊妹 張光怡 許子萱喊冤 否認鬧不和被「照肺」
《2022香港小姐競選》早前因有佳麗確診而取消準決賽，總決賽則如期在紅館舉行，大會統籌經理何小慧指眾佳麗近日恢復宣傳活動，並透露當晚天王黎明將會亮相，主持陣容則有曾志偉、鄭裕玲等14位司儀。此外，早前...
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李一飄 - 攤開數據分析 做到精準抗疫｜社論
醫管局前行政總裁梁栢賢在社交平台撰文，稱自社交距離放寬之後，五月十五日至本月三日的新冠肺炎粗病死率已下降至百分之零點○九八，與流感的致死率相若，他批評當局早前把二、三月疫情納入計算，才得出「新冠死亡率...
2022-09-16
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七練三騎開齋夜 鄭俊偉捧公益金盃 霍宏聲起孖 首封騎師王
昨夜舉行新馬季首次谷賽，七練三騎敲響今季勝鼓，新開倉的伍鵬志憑「令才」爆大冷食頭胡最矚目，騎師霍宏聲另助方嘉柏開齋贏出「紫雲冰」，個人兩捷封騎師王；「寶賢得得」稍後配何澤堯奏捷，方嘉柏起孖封練馬師王，...
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