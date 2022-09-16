Crostini餅卡苦主群組破700人

連鎖西餅店Crostini前日起全線結業，有購入餅卡、優惠券的顧客成立「苦主」群組。群主Yandy昨指已有七百多人加入，平均每位購買二百多張餅卡禮券，涉款約六千元。



Yandy指首個群組已有五百人爆滿，另一群組亦有二百多人。她在七月時的婚展得知購入多於二百張餅卡可獲六五折優惠，因而購入二百〇一張餅卡。



她指已致電信用卡公司跟進退款，但要花一萬元重新購買餅卡「補鑊」。她又反駁餅店創辦人黃光輝指無預謀結業，指黃應知道積下大量欠租，婚展銷售所得不足以抵償，認為他有預謀「搵銀」。



另香港餐飲聯業協會會長黃家和指暫緩追租屆滿後，約八千間食肆遭業主追租，預料或有二千間食肆要結業。