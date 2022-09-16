港金融峰會 大摩花旗等20巨企將出席

本港十一月初將舉辦「國際金融投資峰會」，彭博報道指暫有約二十家跨國金融機構，承諾派出高層管理人員到港參與，包括摩根士丹利及花旗。有行政會議成員認為反映商界對香港有信心。



彭博報道會出席的包括摩根士丹利行政總裁高聞（James Gorman，見圖），以及花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）正準備前往香港，貝萊德、高盛及瑞銀等高層均獲邀出席。早前已有消息稱滙豐行政總裁祈耀年及渣打行政總裁溫拓斯已表示將參加峰會。彭博引述消息人士指不少華爾街高層人員仍未決定是否參與，須視乎本港會否取消入境旅客酒店隔離。金管局發言人指活動取得良好進展。



行政會議成員林健鋒指，香港的金融中心金漆招牌不會輕易打破，外國大公司及銀行，不會草率決定撤出香港。