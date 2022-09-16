醫管局前行政總裁梁栢賢在社交平台撰文，稱自社交距離放寬之後，五月十五日至本月三日的新冠肺炎粗病死率已下降至百分之零點○九八，與流感的致死率相若，他批評當局早前把二、三月疫情納入計算，才得出「新冠死亡率...

2022-09-16