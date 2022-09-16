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美股中段升93點

2022-09-16 列印
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杜指中段報三一二二八點，升九十三點；納指則報一一七二四點，升四點。滙控美國預託證券價格見四十八點二二港元，升零點八二港元；騰訊則見二百九十九點九七港元，跌三港仙。
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