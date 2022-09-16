莫內沉浸體驗展下月底登場 VR睇故居

十八世紀法國著名畫家克勞德．莫內畢生作品有五千多件，「尋找足印．莫內」沉浸體驗展將於下月二十七日至明年一月十五日在香港首度登場，西九文化區文化廣場將設大型體驗館，市民如透過VR眼鏡可進入莫內的故居。



體驗館佔地超過五千平方尺，設有五點七米高的投影屏幕，觀眾甫進入體驗館便會被莫內的畫作包圍，配合三百六十度燈光和原創音樂，令觀眾在三十六分鐘的入場時間中如置身於畫作中。體驗展內外更設有莫內經典畫作的自拍打卡位，觀眾更可透過專用VR眼鏡進入莫內位於吉維尼的故居，了解其晚年的生活。沉浸體驗展的成人票價為二百八十八元，四至十五歲兒童則為二百三十八元。