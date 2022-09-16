中國共產黨第二十次全國代表大會 將修改黨章加「兩個確定」 習近平勢連任 展第三任期

中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱二十大）十月十六日在北京揭幕，國家主席習近平勢將連任中共總書記，開展第三個五年任期。大會還將修改黨章，料加入「兩個確立」等新理念新思想新戰略，進一步提升習近平的地位。



中共每五年召開一次全國代表大會，約二千三百名黨代表下月十六日將於北京參加約一周閉門會議，選舉新領導層。習近平的總書記任期始於二○一二年十八大，執政已經十年，但多名學者均認為，六十九歲的習近平二十大勢將再度連任總書記、中共中央軍委主席，並在明年三月全國人大會議連任國家主席。這意味着他將執政至少十五年至二○二七年，甚至更長的時間。



「事實上，總書記的任期沒有限制，一八年也取消了國家主席的任期規定（只能做兩屆）。」台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指，過去十年，通過強化以黨領政，確立「習核心」「習思想」，提出「兩個確立」（確立習近平全黨的核心地位，確立習近平思想的指導地位）等，習擁有穩固的權力基礎，再度連任毫無懸念。

官方把習近平主政後時期稱為「中國特色社會主義新時代」。去年中共通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，形容這十年「辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事」，包括反腐敗、全面脫貧、成功抗疫等，確立習近平長期執政的必要性。張五岳稱，中共歷史決議如同權力加冕，前兩份決議分別確定了毛澤東、鄧小平的長期領導地位及中共路線方針，第三份決議對習近平有同樣的意義。

學者料敲定接班人機會不大



外界關心二十大會否敲定接班人，張五岳說：「如果有一九六○年後出生的擔任政治局常委兼中央書記處常務書記，然後明年三月人大會議又兼任國家副主席和軍委副主席，以黨政軍二把手的身份來儲備，那人很可能是接班人，如果都沒有，習近平五年後交棒的機率就不大。」張五岳估計，習的權力還將強化，二十大出現接班人選的機會不大。



新華社社長傅華上月撰文要求「宣傳好人民領袖愛人民、人民領袖人民愛的深厚情懷。」中共中央黨史和文獻研究院院長曲青山本月撰文說：「習近平總書記是我們黨的領袖，也是中國人民的領袖。」