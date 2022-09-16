蟲草菌絲體補肺益氣 守衞免疫力

疫情持續嚴峻，確診人數不斷上升，而不少中招人士康復後仍有各樣的中長期症狀，例如氣喘、氣促、易累、失眠等，需要調理身體以減少影響。此外，正值轉季入秋，有鼻敏症狀或氣管敏感症狀人士亦應及早注意調理身體，避免冬季流行病。從中醫角度而言，蟲草以補肺益腎，恢復元氣，從而維持免疫力健康，改善睡眠質素。
改善睡眠質素 維持免疫力健康
御藥堂選用頂級冬蟲夏草分離所得的菌種蝙蝠蛾擬青霉 （Cs-4)，製成《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》，當中Cs-4有效成分腺苷含量比野生蟲草高32倍，更帶有椰絲味，適合兒童食用。
《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》經科研實證，有助提升免疫細胞反應35%^。另外可以舒緩鼻敏症狀及氣管敏感症狀，例如打噴嚏、氣促、氣咳等，維持呼吸道健康，並可改善睡眠質素，例如半夜起床、失眠等，從而維持免疫力。
經CSG調查 本地大學臨床證實
《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》的功效經過多項調查及臨床實證，CSG的調查數據顯示，《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》有效改善鼻敏症狀達81%，改善氣管敏感症狀更高達91%。香港知名大學屬下的中醫藥研究所亦曾對《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》作初步臨床研究，證實有效改善失眠達82%，改善半夜起床達68%。另外，權威大學證實其滋陰補陽功效等同西藏那曲冬蟲夏草，因而連續11年全港蟲草產品銷售冠軍。
多種食用方法 適合男女老幼
椰絲味蟲草粉不含中藥味，更可以混入飲品中食用，例如果汁、鮮奶、咖啡、湯水。
每粒的含量為300毫克，成人每日可服用4粒。中醫師建議4歲以上兒童每日可服1-2粒，亦可按體型決定劑量。此外，Cs-4屬於具保健作用的中成藥，因此包裝盒上標示的建議用量較中國藥典的安全用量低，適合長期保健而不會有過量問題。
《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》萬寧優惠
《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》於2022年9月17日在全線萬寧推出$199出位價優惠。
￭《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》單盒價：$199（標準價$369）*
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*條款及細則
•上述優惠以單一發票計算，不可同時或重覆使用。數量有限，售/送完即止。
•優惠受條款及細則約束。如有任何爭議，御藥堂（控股）有限公司保留最終決定權。
^本地科研大學測試（2020年）證實：服用御藥堂Cs-4比沒有服用，能提升機體T免疫細胞反應達35%。實驗由生命科學部高錦明教授主理。
（資料由客戶提供）