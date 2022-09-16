蟲草菌絲體補肺益氣 守衞免疫力

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疫情持續，第五波疫情近日更有反彈的跡象，曾連續數日增逾萬宗確診個案。抗疫期間，有不少人作息睡眠失衡及缺乏運動，因而需要注意調理身體，維持免疫力健康。疫情持續嚴峻，確診人數不斷上升，而不少中招人士康復後仍有各樣的中長期症狀，例如氣喘、氣促、易累、失眠等，需要調理身體以減少影響。此外，正值轉季入秋，有鼻敏症狀或氣管敏感症狀人士亦應及早注意調理身體，避免冬季流行病。從中醫角度而言，蟲草以補肺益腎，恢復元氣，從而維持免疫力健康，改善睡眠質素。改善睡眠質素 維持免疫力健康御藥堂選用頂級冬蟲夏草分離所得的菌種蝙蝠蛾擬青霉 （Cs-4)，製成《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》，當中Cs-4有效成分腺苷含量比野生蟲草高32倍，更帶有椰絲味，適合兒童食用。《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》經科研實證，有助提升免疫細胞反應35%^。另外可以舒緩鼻敏症狀及氣管敏感症狀，例如打噴嚏、氣促、氣咳等，維持呼吸道健康，並可改善睡眠質素，例如半夜起床、失眠等，從而維持免疫力。經CSG調查 本地大學臨床證實《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》的功效經過多項調查及臨床實證，CSG的調查數據顯示，《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》有效改善鼻敏症狀達81%，改善氣管敏感症狀更高達91%。香港知名大學屬下的中醫藥研究所亦曾對《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》作初步臨床研究，證實有效改善失眠達82%，改善半夜起床達68%。另外，權威大學證實其滋陰補陽功效等同西藏那曲冬蟲夏草，因而連續11年全港蟲草產品銷售冠軍。多種食用方法 適合男女老幼椰絲味蟲草粉不含中藥味，更可以混入飲品中食用，例如果汁、鮮奶、咖啡、湯水。每粒的含量為300毫克，成人每日可服用4粒。中醫師建議4歲以上兒童每日可服1-2粒，亦可按體型決定劑量。此外，Cs-4屬於具保健作用的中成藥，因此包裝盒上標示的建議用量較中國藥典的安全用量低，適合長期保健而不會有過量問題。《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》萬寧優惠《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》於2022年9月17日在全線萬寧推出$199出位價優惠。￭《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》單盒價：$199（標準價$369）*￭買3盒送10粒《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》及萬寧$30現金優惠券*￭買6盒送20粒《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》及萬寧$100現金優惠券*￭買12盒送2盒60粒裝《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》（平均$170.6一盒）*￭買24盒送5盒60粒裝《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》（平均$164.7一盒）**條款及細則•上述優惠以單一發票計算，不可同時或重覆使用。數量有限，售/送完即止。•優惠受條款及細則約束。如有任何爭議，御藥堂（控股）有限公司保留最終決定權。^本地科研大學測試（2020年）證實：服用御藥堂Cs-4比沒有服用，能提升機體T免疫細胞反應達35%。實驗由生命科學部高錦明教授主理。（資料由客戶提供）