放寬防疫復常 重辦面授課堂 ﻿澳洲最快二月開學 ﻿﻿升學多元化門檻低﻿

■博華海外升學中心高級教育顧問鄭名凱表示，港生往澳洲升學的數字，維持正常升幅。

■澳洲的升學途徑多元。圖為新南威爾斯大學。

澳洲於七月再度放寬防疫措施，學校亦逐步回復面授。有升學專家表示，因應澳洲政府為港人而設的移民政策，加上疫下逐漸放寬防疫措施，變相吸引家長送子女到當地留學。事實上，澳洲升學的門檻相對低，文憑試最低十四分，仍有機會入讀「澳洲八大」（視乎學科而定）。（二之一）採訪：《星島日報》教育組 圖：受訪者提供澳洲的大學一般為三年制，有兩個開學月份，分別為二月及七月，如果有意赴澳洲升學的應屆文憑試考生，現時仍趕得及明年二月「開學」。博華海外升學中心高級教育顧問鄭名凱表示，自從今年七月六日開始，澳洲再度放寬防疫措施，當地生活基本上已回復疫情前的狀況。未打齊針亦「過關」「澳洲政府不會再檢查入境旅客的疫苗接種紀錄，未打齊針亦可入境，到埗後只須做快測就可以。入境旅客亦毋須酒店隔離，如果快測結果確診，只須家居隔離，而這是全國的政策，當地學校亦會跟隨。」然而，鄭名凱補充，如果進入當地的醫院和指定處所，仍須已接種兩劑疫苗。隨着社會回復到疫情前狀態，澳洲學校亦重回正軌。鄭名凱指，現時絕大部份大學，都重辦面授課堂，只有小部份學校，仍會按學生情況作個別安排，容許他們上遙距課堂。鄭名凱稱，雖然近年香港學生往海外升學增多，但澳洲只維持正常升幅，即約百分之五。然而，他指，由於澳洲推出為港人而設的移民政策，故近來除了有應屆畢業生申請到澳洲升學外，還多了一批有工作經驗人士到當地留學。「加上澳洲防疫措施逐步放寬，變相吸引家長讓子女到澳洲升學。」熱門專科競爭少事實上，澳洲向來是香港學生海外升學的熱門之選，除了氣候、生活、時間跟香港相差不遠外，升學途徑多元，以及入讀專科課程相對香港容易，都是吸引香港學生的因素。鄭名凱舉例，同學對醫療學科，如物理治療、職業治療、測量、建築等課程有興趣，想入讀香港的資助大學，其學位競爭較激烈，要成功入讀，有關課程的文憑試入學分數相對高，「但在澳洲修讀有關課程，約需十八至二十二分不等，視乎院校和課程而定。」此外，低至十四、十五分，在香港能入讀大學的機會甚微，但鄭名凱指，在澳洲仍有機會，且入讀的是「澳洲八大」（Group of Eight）的成員，「以西澳大學的文學士和經濟課程為例，最低要求為最佳四科十四分；另外，昆士蘭大學的社工學士課程，最低要求為最佳五科十五分。」中五生讀基礎課如果同學的文憑試成績未達十四分，甚至是中五畢業生，則可考慮大學的銜接課程。鄭名凱表示，取得十二至十三分的同學，可修讀一年制的文憑課程，完成後且符合大學收生要求，可升讀大學二年級；如果只取得八至十二分，甚至中五畢業，則可入讀大學基礎課程，完成後升讀大學一年級。