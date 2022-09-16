早前海關接獲舉報指市面有懷疑不安全外置充電器出售，調查後在觀塘一間零售商試購一款外置充電器作安全測試，發現在使用無線充電功能時，如有物件放置於充電器和被充電裝置之間，充電器會出現過熱情況，未能通過燒傷測試。人員其後搜查涉案的零售商、批發商，共檢獲三百九十九個同款懷疑不安全的外置充電器。
外置充電器可致燒傷 海關籲停用
早前海關接獲舉報指市面有懷疑不安全外置充電器出售，調查後在觀塘一間零售商試購一款外置充電器作安全測試，發現在使用無線充電功能時，如有物件放置於充電器和被充電裝置之間，充電器會出現過熱情況，未能通過燒傷測試。人員其後搜查涉案的零售商、批發商，共檢獲三百九十九個同款懷疑不安全的外置充電器。
日本自由行10月大開綠燈
不少香港人引頸以待的日本自由行，終於有望在十月實現。日媒報道，首相岸田文雄日內將會公佈進一步放寬入境措施，包括取消對境外旅客的個人旅行限制，意味着旅客毋須跟團，於十月可以到日本自由行。須接種疫苗《日經...
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深圳力爭2025年建成國際金融科技中心
深圳市地方金融監督管理局昨發佈，二二年至二五年金融科技專項發展規劃的公開徵求意見稿。為加快推進國際金融科技中心建設，局方在前期調研基礎上，研究起草了這份稿件，在發展目標上爭取用五年時間完成相關建設。起...
2022-09-16
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女皇靈柩料75萬人瞻仰 國葬日大閱兵4500人參與
英女皇伊利沙伯二世靈柩周三離開白金漢宮，目前已停放在西敏廳供民眾瞻仰，直至下周一移往西敏寺舉行國葬。沿泰晤士河排隊的人龍周三傍晚一度長達五公里，當局估計整個瞻仰期會有七十五萬人次到西敏廳弔唁，高峰期或...
2022-09-16
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Wetland 3期首批入場費496.8萬
新地旗下天水圍濕地公園項目壓軸一期Wetland Seasons Bay第3期昨日正式開價，首批推出78伙，以最高折扣13.5%計算，折實平均呎價14186元，入場費496.8萬。新盤Wetland ...
2022-09-16
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內地救經濟內房受捧 恒指回升83點成交縮
隔晚美股輕微反彈，加上內地政策刺激經濟下，投資氣氛轉好，資金追捧內房等板塊，帶挈港股連跌2日後，回升過百點，惟19000關卻得而復失，恒指收升83點，報18930點，大市成交金額降至818億元。恒指低...
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逼和曼城再添食 維拉剋星取「聖」
阿士東維拉上輪英超主場賽和曼城表現止跌回升，今晚聯賽續於主場面對狀態正在下滑的修咸頓。維拉中鋒屈堅斯過去四次對修咸頓兩次有士哥，今仗有信心再演聖徒剋星助球隊重返勝軌，直取主勝。（Now621台周六凌晨...
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因是非傳聞變好姊妹 張光怡 許子萱喊冤 否認鬧不和被「照肺」
《2022香港小姐競選》早前因有佳麗確診而取消準決賽，總決賽則如期在紅館舉行，大會統籌經理何小慧指眾佳麗近日恢復宣傳活動，並透露當晚天王黎明將會亮相，主持陣容則有曾志偉、鄭裕玲等14位司儀。此外，早前...
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李一飄 - 攤開數據分析 做到精準抗疫｜社論
醫管局前行政總裁梁栢賢在社交平台撰文，稱自社交距離放寬之後，五月十五日至本月三日的新冠肺炎粗病死率已下降至百分之零點○九八，與流感的致死率相若，他批評當局早前把二、三月疫情納入計算，才得出「新冠死亡率...
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七練三騎開齋夜 鄭俊偉捧公益金盃 霍宏聲起孖 首封騎師王
昨夜舉行新馬季首次谷賽，七練三騎敲響今季勝鼓，新開倉的伍鵬志憑「令才」爆大冷食頭胡最矚目，騎師霍宏聲另助方嘉柏開齋贏出「紫雲冰」，個人兩捷封騎師王；「寶賢得得」稍後配何澤堯奏捷，方嘉柏起孖封練馬師王，...
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