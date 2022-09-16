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外置充電器可致燒傷　海關籲停用

2022-09-16 列印
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海關提醒市民留意一款外置充電器有引致燒傷的潛在危險，市民應停止使用。

早前海關接獲舉報指市面有懷疑不安全外置充電器出售，調查後在觀塘一間零售商試購一款外置充電器作安全測試，發現在使用無線充電功能時，如有物件放置於充電器和被充電裝置之間，充電器會出現過熱情況，未能通過燒傷測試。人員其後搜查涉案的零售商、批發商，共檢獲三百九十九個同款懷疑不安全的外置充電器。
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