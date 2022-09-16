丘應樺赴柬出席東盟會議 爭取港加入RCEP

商務及經濟發展局局長丘應樺昨前往柬埔寨，出席東盟經貿部長會議，是疫情以來首次有局長外訪。



丘應樺說主要討論中國香港與東盟國家簽訂的《自由貿易協定》及《投資協定》的執行和落實；希望藉此會議，爭取東盟國家支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），亦會參觀當地的工業和商業，並希望可以說好香港故事。



被問及有關在柬埔寨港人的問題，丘應樺指保安局已成立小組處理。而對於通關的問題，他指政府是務實根據科學數據作出決定。