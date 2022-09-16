12港人案 廖子文保釋上訴駁回

十二港人案中，廖子文早前承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，被判監禁二十七個月，而十二港人案另判囚十個月，部份刑期分期執行，共囚三十一個月。他申請保釋上訴，但遭上訴庭拒絕。



廖子文於二○一九年在灣仔一單位內，被搜出汽油彈原材料及半製成的汽油彈。廖子文不服汽油彈案刑期，提出上訴，昨於高等法院指出，已服畢十二港人案刑期，故申請保釋等候上訴。上訴庭法官彭偉昌反駁廖子文運算出錯，尚未服畢有關刑期，拒絕保釋申請，惟提到會盡快安排上訴審期。



除廖子文外，十二港人案的鄭子豪、鄧棨然及另外兩人鄭進、李威龍亦涉及汽油彈案。除仍在內地服刑的鄧棨然，其餘四人早前承認一項管有物品意圖摧毁或損壞財產的交替控罪，被判處監禁二十七至三十八個月。