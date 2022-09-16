禁毒領袖訓練營上山下海學抗逆

■「空中繩索」訓練增強學員勇氣和自信。

警方毒品調查科上月展開全港性打擊毒品行動，共拘捕二百五十人，當中接近一成被捕者為未成年人士，年齡最小僅得十四歲。最新一期《東周刊》報道，警方積極向學生宣揚及教育禁毒訊息，去年推出「禁毒領袖學院計劃」，首屆選出一百名中學及大學生，安排他們上山下海接受體能挑戰，參與連串禁毒知識、領袖能力訓練，甚至邀請一班專家做人生教練。《東周刊》報道，「禁毒領袖學院」在今年六月中舉行啟動禮後，一百名學員展開專業培訓。除了接受多名星級顧問教授禁毒知識、活動策劃等領袖才能工作坊；八月底參與兩日一夜野外經歷訓練，本月三日參與最後一個環節，體驗海上求生急救歷奇之旅。每十人分成一組，學習紮木筏、航海技能及急救知識後，每組再利用竹子、繩索和膠桶紮出一隻竹筏。之後撐着竹筏出海前往指定小島，並尋找午餐食材，一方面要撐着竹筏返回起點，還要在海上完成烹煮午餐任務。「困難是在海上煮午餐。由於打火機很難點火，大家要『硬食』冰凍的湯和飯。」有學員指體會面對逆境，憑着堅毅忍耐、互相扶持，終能跨過。紮竹筏野外求生「禁毒領袖學院」在多間學校挑選八十名中學生及二十位大學生成為學員，再安排專業人士做導師。其中一個由順德聯誼會梁球琚中學四名中四學生，以及一名科技大學四年級學生組成的小組，親述這段「抗毒之旅」。中四生劉科辰難忘百名學員一同砌骨牌活動，「原來稍有差池，不但自己砌的部份會冧，還會推冧其他組員的心血」，過程中學會不輕易放棄及互相補位的重要。」另一組員簡佩兒透過「空中繩索」訓練增強勇氣和自信，難忘爬到大廈頂部後，從飛索衝落地面的情景，「眼見每個學員也勇敢嘗試，遂踏出一步，很開心挑戰成功。」就讀科大四年級的吳家晞，加入學院最大得着是吸收不少毒品知識。專家導師也有深刻體會。創立上市獵頭公司的執行董事陳家成及陳家安兩兄弟，分別成為玫瑰崗及香港教師會李興貴中學兩個隊伍的導師。他們在創業過程憑着毅力及從錯誤中學習，才有今天的成果，希望將做人「板斧」傳授給組員。每組學員的第一項任務，是利用紙皮、繩索及膠水等製作一支隊旗，「他們明顯沒有計劃便動手，用了又薄又軟的紙皮做旗子支點。結果旗子『軟笪笪』，成為唯一一支無法豎起的隊旗。」經此一役，組員有明顯進步，「早前他們向校長及老師講解即將在校園推行的抗毒計劃活動時，不但很有組織地解釋，即使老師提出疑問，他們也能清楚解釋。」擔任德蘭中學隊伍導師的法律顧問黃笑萍的組員清一色全女班，學員參觀「晨曦島福音戒毒中心」，黃笑萍發現組員被動的原因是太習慣在學校要安靜「聽書」的學習模式。在過去幾個月訓練，黃鼓勵她們舉手發言，「終衝破心理關口，後來更是爭着舉手，成為發表意見最強的組別。」「乖學生」學會主動發言創立物料科技公司的蘇衍駿是蘇浙公學組別的導師，是唯一一隊說普通話的小組。在啟動禮分享環節中，蘇眼見只有他們那組沒有人開口，於是用了一個反其道而行之方法，「他們不舉手，我便代他們舉，並用半鹹淡普通話表達意見。」經過連月訓練，組員終打破言語局限融入陌生環境。禁毒領袖學院第二屆招生已開始接受申請，於十月三十一日截止。學院會從二十間本地中學、招募八十名中學生，及從本地大學招募二十名全日制大學生。訓練內容除了在本地接受毒品知識、領袖才能等訓練，另安排學員到內地考察，了解內地抗毒策略及參觀高新科技企業。表現優異者有機會獲得獎學金及海外交流機會。