校巴司機險死 塌巨樹砸4車

■若非校巴卸力，平治私家車可能被塌樹壓扁。

■校巴保母：「買六合彩。」

■校巴司機：「算行緊運。」

何文田學校區發生驚險塌樹意外，巴富街近公主道有一棵十五米高大樹昨早突然塌下，壓毀四車包括一部校巴，校巴車頂被樹幹壓扁，只差兩三吋就擊中司機頭部，司機大難不死僅手部受傷；而私家車司機則因「校巴擋咗一嘢」才倖免於難。有議員批評政府在樹木管理，危機意識薄弱，去信發展局局長甯漢豪促嚴肅整頓市內樹木管理政策。事發於昨早七時許，巴富街合一堂學校對開，一棵十五米高的鳳凰木突然連根拔起，橫卧三條行車線上，壓毀一輛校巴和三輛私家車，其中校巴左前方車頂被壓扁，車頭玻璃整塊碎裂，幸事發前校巴已落了學生，否則後果堪虞。意外中沒有學生受傷，校巴司機手部受傷，車上女保母則腳部輕傷。而另一私家車司機報稱背痛，送院檢查。保母：劏雞還神買六合彩有車Cam片拍下塌樹驚險一刻，校巴駛至現場因燈號停在慢線，大樹突告塌下壓毀車頂，擋風玻璃當場碎裂，司機幸無壓中逃過一劫。校巴司機蔡先生指當時正前往接載幼稚園學生，車上有他和一名保母「霞姐」，在等候轉燈開車期間，大樹「突然冧落嚟」；蔡指若非校巴卸力，平治私家車可能被壓扁。今次大難不死，他直指：「都算行緊運。」校巴保母「霞姐」直言「要劏雞還神，買六合彩」，指司機坐在車頭險被壓中，只差兩三吋就擊中頭部。而校巴鄰線的一部平治私家車亦被壓到車頭冚，坐在前座的一名女乘客未幾開車門落車，驚魂未定。平治司機指當時正載着女兒，行車途中突然塌樹，他猶有餘悸地說：「好彩校巴擋咗一嘢，如果唔係我哋中晒。」平治司機：好彩校巴擋咗消防接報到場用工具將樹幹鋸斷，逐截搬回行人路位置，警方在場調查事件。立法會議員李慧琼致函發展局局長甯漢豪，要求巡查市內所有大型樹木，並徹查塌樹原因，若證實涉及人為疏忽必須追究責任；她亦要求當局全面檢討目前的巡查和風險評估制度，以及現行在行人路及馬路旁等繁忙地點種植樹木的指引，以減低塌樹風險。立法會議員楊永杰則指涉事大樹在非颱風天氣下連根拔起，擺明是患病多時，質疑相關部門或「睇漏眼」。康文署指一直有留意該樹生長情況，最近一次在四月二十二日檢查該樹時，其枝幹、主幹及樹根表面都沒有腐爛跡象。發展局樹木管理辦事處已要求康文署徹查，最遲於十月初完成。巴富街的其餘三十四棵樹暫未發現有異樣。