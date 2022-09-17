﻿田總取消11月渣馬﻿﻿ 缺準備時間別無選擇﻿

多項大型賽事受防疫人數限制影響而取消，香港田徑總會宣佈取消十一月的渣打香港馬拉松，指因至昨日仍未收到港府的批准，跑手和持份者未必有足夠時間準備；而維港泳則倖免於難，宣佈於十月二十三日舉行。有跑手原期望今年渣馬「搞得成」，惟最後失望收場；立法會議員促政府要預留足夠時間予主辦方做好籌備工作。



田總原定於十一月二十日舉行渣打香港馬拉松，各界都關注渣馬在疫下能否如期舉行。惟大會指直至昨日仍未收到港府的批准，加上距離賽事日期只有兩個月時間，認為一眾跑手及持份者未必有充足時間作好準備，故在別無選擇的情況下決定取消賽事。大會又指會繼續留意疫情發展，並在許可的情況下盡快恢復賽事。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨晚出席活動時，對渣馬取消感「突然」，又指已派員向田總了解，「睇吓有乜嘢可以幫到手」；他又說，港府已陸續批准部份賽事，希望在不影響疫情下有「多啲比賽畀市民參加」。

毅行者改虛擬賽



除了渣馬，毅行者因原先計劃舉辦日期與渣馬只差距約一星期，外界關注會否延期，但樂施會昨同樣宣佈取消實體賽事，改以虛擬形式，於十一月二十八日至十二月十八日繼續舉行，樂施會又稱，會繼續努力向當局申請暫定於明年二月舉辦實體樂施毅行者。



馬拉松常客、人稱「水哥」的張樹槐向本報表示，本期望今年渣馬能順利舉行，惟得悉賽事取消後，他和其跑友都十分失望。他又指，上年渣馬是自己完成人生第一百場馬拉松賽事的大日子，笑言幸好有參與，否則短時間內都完成不了「百馬」。



立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指早前亦盡力為主辦方及政府協調，但最終賽事未能如期舉辦，難免感到失望。霍說近日收到不少體育總會的求助，對於來年舉辦的賽事仍然充滿不確定性，希望政府往後能夠盡早公佈清晰的指引，預留足夠時間予主辦方做好籌備工作，善用體育盛事推動香港復甦步伐。

田北辰：港府決定極度矛盾



實政圓桌立法會議員田北辰不解為何只有維港泳能獲批准，批評港府的決定「極度混亂、極度矛盾」。田說現時市民在戶外做運動已豁免可除口罩，故大型戶外體育活動唯一需要豁免的只有四人限聚令，認為馬拉松是絕對可以舉行。