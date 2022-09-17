梁栢賢指通關民心所向 批有人拖復常後腿

醫務衞生局局長盧寵茂昨隔空反駁醫管局前行政總裁梁栢賢的「新冠如流感輕微」言論。梁栢賢昨日再在facebook發文，指國際通關已是大勢所趨、民心所向，但仍有人還拖復常後腿，「如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。」



梁又引述朋友說笑：「這些人……是否金融間諜，想拖垮香港經濟，有利其他國家發展？」梁回應指「邊有咁多陰謀」，但他認為疫情漸趨回落，在經濟民生危急關頭，相信政府會團結各界，排除萬難，為保民生、復甦經濟、維護國際金融中心地位，盡快復常通關。梁於本周二曾發文，指五月起至今的新一波疫情死亡率已降至約百分之零點一，與流感死亡率相若。



醫務衞生局局長盧寵茂前日在網誌疑隔空駁火，批評排除第五波初期疫情高峰的死亡數字，「無視數千新冠死者的不幸，而誤導市民輕視新冠疫情。」